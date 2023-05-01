曼市力挫富勒姆登顶 哈兰德进第34球再创新猷

（伦敦综合电）曼市（Manchester City）在星期天（4月30日）的英格兰超级联赛中2比1击败富勒姆（Fulham），自今年2月以来首次登上积分榜榜首位置。

除了夺回榜首位置，本赛季新加盟的挪威前锋哈兰德（Haaland）又创新猷，在球赛第三分钟主罚一蹴而就，攻入本赛季个人第34个英超进球，追平了名宿希勒（Shearer）与安迪·科尔（Andy Cole）的单季英超进球纪录。曼市本赛季还有六场联赛要踢，哈兰德刷新这项纪录只是时间问题。

除了英超单季进球纪录，哈兰德也成为自1931年阿斯顿维拉（Aston Villa）球员华林（Waring）之后，首名单季在各项赛事中攻入50个进球的英格兰顶级联赛球员。

在哈兰德射入罚球为曼市拔下头筹后，富勒姆由卡洛斯·维尼修斯（Carlos Vinicius）在第15分钟扳平比分，阿尔瓦雷斯（Alvarez）在第36分钟为曼市攻入制胜球。

曼市联赛八连胜 领先炮兵一分

这也是曼市连续第八场联赛胜利，他们目前在积分榜上以76分高居榜首，领先“炮兵”阿申纳（Arsenal）一分，并且还有一场比赛在手。富勒姆则继续以45分排在第10位。

在上一轮联赛以4比1击败炮兵后，曼市已经崛起成为本季英超的夺冠最热门球队，主帅瓜迪奥拉（Guardiola）赛后赞扬球员的表现。

他说：“比分很接近，比赛也一直很激烈。这是场重要的胜利，不过阿申纳将在星期二（英国时间）比赛。（曼市）下一场对垒西哈姆（West Ham）的比赛很重要。”

阿申纳将在本地时间星期三（5月3日）主场对垒近期战绩糟糕的“蓝军”切尔西（Chelsea），这场比赛对炮兵而言十分关键，必须拿下这场比赛才能守住争冠机会。曼市则在本地时间星期四（4日）凌晨对阵面对降级威胁的“铁锤帮”西哈姆。