漏判罚球被恐吓 德甲裁判报案受警方保护

（柏林综合电）承认在多特蒙德（Dortmund）1比1踢和波鸿（Bochum）的德甲联赛漏判罚球，导致多特蒙德在德甲锦标的争夺上，落后宿敌拜仁慕尼黑（Bayern Munich），德甲裁判施特格曼（Stegemann）与家人因收到恐吓而报案，受警方保护。

本赛季的德甲冠军争夺异常激烈，多特蒙德在本地时间星期六（4月29日）踢和波鸿，而拜仁在星期天（30日）2比0拿下柏林赫塔（Hertha Berlin）后，拜仁目前在积分榜上，以一分的优势领先多特蒙德。

多特蒙德与波鸿的比赛，当两队以1比1僵持不下时，多特蒙德前锋阿德耶米（Adeyemi）下半场在禁区内被波鸿后卫苏亚雷斯（Soares）放倒。不过，施特格曼不仅没有做出判罚，也没有要求录像助理裁判（VAR）协助。

多特蒙德主帅泰尔齐奇（Terzic）赛后称裁判的这个决定是关键性的，甚至有可能导致球队无法夺得11年来的首个德甲冠军。不过，球会首席执行官瓦茨克（Watzke）指出，无论如何，恐吓与敌意行为都是不能被接受的。

施特格曼事后在电视上受访时透露，在观看了事件的录像回放后，承认自己误判。

他说：“我很能理解球迷星期五（德国时间）的情绪有多激动。”

“但我和家人受到了恐吓，我亲眼目睹（这些恐吓），所以我报了案。”

施特格曼透露，经过这起事件后，他正考虑是否应该休息一段时间。

他说：“我遇到了很多负面的事情，我必须花时间去消化它、处理它。”