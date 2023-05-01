柯里独得50分 勇士晋级西岸半决赛

（萨克拉门托综合电）上赛季冠军金州勇士（Golden State Warriors）凭借球星柯里（Curry）独得50分的优异表现，在西岸季后赛首轮第七场比赛以120比100大胜萨克拉门托大王（Sacramento Kings），以4比3的总成绩进入西岸半决赛。

在东岸首场半决赛方面，迈阿密热浪（Miami Heat）客场108比101拿下纽约尼克斯（New York Knicks），以1比0的总比分领先。

勇士与大王的比赛星期一（5月1日）在大王主场进行，双方上半场打得难解难分，半场结束时大王以58比56领先。第三节柯里带队打出一波10比1的高潮，成功反超比分。末节，柯里完全接管进攻，一人独取11分率队打出13比2的进攻高潮，勇士该节打不到一半便将领先优势扩大至21分，奠定了胜局。

柯里本场比赛豪取50分，外加八个篮板和六次助攻，创下NBA季后赛第七场战役的历来最高得分纪录。他赛后表示，自己在场上只是寻找多一些投篮机会，帮助队友找到比赛的节奏。“当我一直在想办法出手投篮时，机会都出来了。”

现年35岁的柯里本场比赛交出令人难以置信的表现，38次出手有20次命中，三分球18投7中，罚球5投3中。他也说，季后赛就是要打得比较有侵略性。“我们会观察场上哪里会比较容易出现空位，我也会尽自己最大努力去进攻，去拼抢，结果也奏效了。”

勇士将在西岸半决赛中与洛杉矶湖人（LA Lakers）交锋。双方的首场比赛将在本地时间星期三（5月3日）上午10时举行。

热浪主将巴特勒带伤坚持完赛

另一边厢，热浪凭借第三节的一波24比7攻势，直接反超比分并扩大领先优势，最终以108比101拿下尼克斯。

热浪主力巴特勒（Butler）在本场比赛贡献25分、11个篮板和四次助攻。但他在第四节比赛一次持球突破中右脚踝严重扭伤，倒在地上非常痛苦，不过仍坚持完成比赛。