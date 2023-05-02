76人首战克凯尔特人 金块灭太阳2比0领先

（纽约综合电）哈登（Harden）砍下45分，协助费城76人（Philadelphia 76ers）在本地时间星期二（5月2日）的美国职业篮球赛（NBA）季后赛东岸半决赛，以119比115击败波士顿凯尔特人（Boston Celtics）。此外，约基奇（Jokic）率领丹佛金块（Denver Nuggets）在西岸半决赛压倒菲尼克斯太阳（Phoenix Suns），建立2比0的优势。

76人的当家球星“大帝”恩比德（Embiid）因膝伤缺席在客场挑战凯尔特人的第一场半决赛。哈登在这场竞争激烈的比赛中30投13中，拿下45分，当中包括七个三分球，协助球队击败对手，取得1比0的优势。

哈登赛后透露：“我们是顽强的球队，就算没有乔尔（恩比德），我们还是具备信心来到这里赢得比赛，我们一整年都在这么做。”

76人主帅里弗斯（Rivers）谈到哈登的表现时说：“他太棒了，一直很冷静，知道什么时候进攻，什么时候放弃。”

哈登在球赛中也获得好几名关键队友的支援，马克西（Maxey）取得26分，哈里斯（Harris）获18分，梅尔顿（Melton）得17分。波士顿双探花塔图姆（Tatum）和布朗（Brown）分别获得39分和23分。

约基奇全场夺得39分

约基奇（15号）夺得39分，助金块击败太阳。（路透社）

在另一场球赛中，两届最有价值球员奖得主约基奇（Jokic）全场夺得39分，为金块以97比87取得主场对太阳的第二场胜利。

尽管太阳球星布克（Booker）和杜兰特（Durant）分别贡献35分和24分，但还是无法挽回颓势。雪上加霜的是，太阳控卫保罗（Paul）第三节因伤退赛，进一步打击球队实力。