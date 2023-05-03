湖人客场胜勇士 中锋戴维斯独领风骚

柯里和詹姆斯的又一次交锋成功点燃西岸半决赛首场战役。但本场比赛的聚光灯，却全都打在了湖人中锋戴维斯身上。

由于金州勇士（Golden State Warriors）对洛杉矶湖人（LA Lakers）内线攻击力的准备不够充分，让湖人中锋戴维斯（Davis）全场所向披靡。本地时间星期三（5月3日）进行的NBA西岸半决赛首场赛事，戴维斯拿下30分、23个篮板、五次助攻和四次封盖的高光数据，帮助湖人客场117比112战胜勇士，系列赛取得1比0领先。

两支球队风格明显，勇士主打外，湖人主打内。本场比赛勇士有一半的出手都在三分线外（53次），反而对湖人内线大将戴维斯没有造成太大压力，使他有更多精力放在进攻端，而这也正成为湖人赢球的关键。

比赛开局，湖人打得其实并不好，勇士连续命中三分，很快取得10比2的领先优势。湖人主帅哈姆（Ham）在暂停后明确了球员主打方向，那就是强攻内线。很快戴维斯内线就四投四中，连得八分。首节战罢，戴维斯得到14分，半场便已砍下23分和11个篮板的两双数据，带队反超勇士一分。

勇士在很多比赛的第三节都会迎来爆发，但这次却没有。柯里（Curry）被湖人球员范德比尔特（Vanderbilt）纠缠，克莱·汤普森（Klay Thompson）的多次强投均无法投进，球队一度陷入得分荒。反倒是湖人在第三节找回三分手感，配合戴维斯的里应外合，湖人单节打出31比24的比分，瞬间拉开分差。

球星柯里（30号）末节手感回暖，一度帮助勇士追平比分。（路透社）

末节，勇士主力柯里的三分回暖，一度率队打出14比0的攻击波，帮助球队追平比分。但勇士没能抓住逆转比赛的机会，手感火热的普尔（Poole）在比赛临近结束前投了一记超远三分不进，勇士缴械投降。

湖人篮下优势太大 内线净胜勇士26分

戴维斯此役独领风骚，称霸内线，帮助湖人在客场赢得一场漂亮胜仗。

从数据上看，湖人在禁区内取得54分，勇士只有区区28分。而戴维斯在内线所带来的威慑力也让勇士全场吃到了24次个人犯规，湖人这边只有12次。这也间接说明为何湖人全场比赛能有29次罚球机会，而勇士只有六次。

除了戴维斯，詹姆斯（James）此役也贡献了22分、11个篮板和4次助攻，拉塞尔（Russell）和施罗德（Schroder）则各有19分进账。

湖人前锋詹姆斯（6号）背身单打勇士球员佩顿。（法新社）

勇士这边，柯里和汤普森分别拿下27分和25分，“奇兵”普尔贡献21分，其中三分球11投六中，表现亮眼。

不难看出，在戴维斯稳定发挥的基础上，只要湖人外线能得到支援，将成为球队战胜勇士的关键。接下来比赛，如何让戴维斯尽早陷入犯规麻烦，或许将成为勇士逆转系列赛的要素。

尼克斯胜热浪

另一边厢，在星期三东岸进行的半决赛第二场战役中，纽约尼克斯（New York Knicks）坐镇主场迎战迈阿密热浪（Miami Heat），在热浪主力巴特勒（Butler）缺阵的情况下，尼克斯110比105取胜，将大比分扳成1比1平。

双方将在星期天（5月7日）回到热浪主场进行第三场较量。