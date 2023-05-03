热刺7月来新与罗马踢季前友谊赛

英超劲旅“热刺”托特纳姆（Tottenham）和意大利球队罗马（Roma）今年7月将在新加坡体育城的国家体育场进行季前热身赛，赛前训练也将开放给付费球迷观看。

体育赛事主办公司Teg Sport和Left Field Live宣布，托特纳姆与罗马的友谊赛在7月26日晚上7时半进行。热刺在来新加坡之前，将于7月18日在澳大利亚珀斯与另一支英超球队西哈姆（West Ham）展开他们的亚太季前赛之旅。罗马在新加坡展开首场季前赛，之后到韩国比赛。

热刺在官网晒出热身赛海报，并写道：“我们很高兴地宣布，在今年夏天的亚太巡回赛期间，我们的男足一线队将前往新加坡，在7月26日对阵罗马。”

热刺上一次在新加坡踢球是2019年7月，当时球星凯恩（Kane）和孙兴慜都有亮相。凯恩当时在完场补时阶段进球，助球队以3比2击败意甲劲旅尤文图斯（Juventus）。

由葡萄牙主帅莫里尼奥（Mourinho）执教的罗马，上赛季赢得欧洲协会杯冠军，这是他们60多年来的首个欧洲赛事冠军。今年7月，我国球迷可以期待看到才华横溢的年轻球员扎莱夫斯基（Zalewski）、英格兰国脚斯莫林（Smalling）和阿根廷世界杯冠军成员迪巴拉（Dybala）上场。

热刺的公开训练将于7月25日下午6时在国家体育场举行。公开训练和比赛门票会在下星期一（5月8日）上午10时开卖。