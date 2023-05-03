炮兵3比1轻取蓝军 重回英超榜首

（伦敦综合电）近期四轮不胜的“炮兵”阿申纳（Arsenal）在星期三（5月3日）的英超联赛，主场以3比1击败毫无起色的同城劲敌切尔西（Chelsea），从而凭借两分优势重回积分榜榜首。尽管他们比紧随其后的上届冠军曼市（Manchester City）多赛两场，但炮兵队长厄德高（Odegaard）誓言，将为联赛冠军奋战到底。

此前四轮三平一负，特别是“天王山之战”1比4惨败给曼市，让阿申纳自2004年首夺联赛冠军的美梦近乎幻灭。然而星期三凌晨主场面对“蓝军”切尔西，炮兵毫不费力便取得胜利，重燃夺冠的一线希望。

厄德高第18分钟和第31分钟连陷两城。仅三分钟后，阿申纳右路传中造成切尔西禁区内混乱，巴西射脚热苏斯（Jesus）抓住机会小角度破门，建立巨大领先优势。

兰帕德上任联赛四连败 蓝军仍可能降级

尽管马杜埃凯（Madueke）第65分钟推射破门，帮助切尔西追回一球，但全场仅制造七次射门机会的客队最终无力扭转败局。兰帕德（Lampard）重回切尔西帅位后遭遇六连败，其中英超赛场四连败。

厄德高赛后受访时说：“我们上半场的表现太棒了，展现了和上一场截然不同的斗志。我们必须一直奋斗，我们相信（能夺得联赛冠军），势必奋战到底。”

阿申纳星期天（5月7日）的下一场比赛将对垒纽卡斯尔（Newscastle），但曼市在这场比赛之前若已在主场胜了西哈姆（West Ham）和利兹（Leeds），他们将手握四分优势。

尽管如此，炮兵主帅阿特塔（Arteta）说，最重要的是阿申纳经过4月的惨痛成绩后找回了自信，“我们剩下四场比赛，我们目前处于联赛积分榜第一。我们必须做自己（该做的事），这是我想在球队看到的一切。”

切尔西主帅兰帕德输球后一脸沮丧。（法新社）

反观切尔西目前位列英超积分榜第12位，只比降级区高出九分。兰帕德说，蓝军面对的问题没有快速的解决方法，“这不是隔夜就能解决的。主要答案很简单，我们必须把基本的东西做好才能进步。”