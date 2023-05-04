【东运会】东运会周五开幕 我国哪些选手最吸睛？

2023年第32届东南亚运动会将在星期五（5月5日）掀开序幕，我国健儿们已准备就绪。哪些健儿最受关注？更壮大的阵容能否为新加坡代表团带来比上届更多的奖牌？

这是柬埔寨第一次举办东南亚运动会，他们曾计划于1963年主办，但由于政治危机、战争和经济形势，放弃了承办赛事的任务。等待长达64年后，在拥有足够的体育基础设施、财政资源，以及人力资源的基础上，柬埔寨终于获得主办权。

柬埔寨东运会这次设有36个大项，我国一共派出558名运动员角逐30个项目，其中包括游泳、田径、羽毛球、乒乓球、击剑和帆船等项目，不过体育舞蹈、摩托艇、空手道、障碍赛、软式网球和举重这六个大项将缺席。

可惜的是，上次我国夺金的项目如保龄球、射击和划艇都不在本届赛项。尽管少了保龄球名将和射击高手，但即将亮相的新加坡健儿也有亚洲乃至世界级高手，像是张正伟（游泳）、骆建佑（羽毛球）、曾尖（乒乓球），以及珊蒂（田径）。

我国健儿四大看点

张正伟

我国泳将张正伟盼在东运会达到奥运资格。（档案照片）

我国“蝶王”约瑟林缺席本届东运会，25岁的张正伟是备受关注的泳手，他除了是男子50米自由泳和蝶泳的夺冠热门，也有望赢得100米蝶泳金牌。在此之前，里约奥运冠军约瑟林在东运会100米蝶泳实现五连冠，从2013年起就未曾让出这个项目的金牌。

不过，金牌并不是张正伟在本届东运会主要追求的东西。巴黎奥运会资格赛已开启，他希望在这项赛事能达到奥运资格，他去年在50米自由泳游出的成绩足以搭上奥运列车，若他能维持状态，将有望达成心愿。

骆建佑

新加坡头号男单骆建佑只会角逐团体项目。（档案照片）

由于东运会和两年一届的苏迪曼杯混合团体锦标赛撞期，因此新加坡羽毛球头号男单骆建佑只会参加东运会团体项目，他希望能在这个项目为新加坡实现突破。

这是骆建佑第五次参加东运会，但他过去四届在男团项目只能获得铜牌，最好的成绩是2019年菲律宾东运会和2022年河内东运会的男单银牌。

预计男团到时候依旧会是新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚之争，去年泰国和马国分别险胜印尼和新加坡晋级决赛，泰国笑到最后。今年，尽管马国、泰国与印尼都派强队参加苏迪曼杯，印尼的二线队实力依旧出色。

曾尖

我国乒乓球女将曾尖第二次出战东运会。（档案照片）

在乒乓球世界冠军冯天薇淡出赛场、于梦雨和林叶退役的情况下，我国女将曾尖独挑大梁，她是目前女队中世界排名最高的（第56位）。曾尖虽然在去年的首次东运会之旅以铜牌结束征程，但她后来在共运会一路战胜强敌打入决赛，只是最终输给师姐冯天薇。

今年再战东运会，相信曾尖在心理上已更加有准备，且看她能不能带领队友为新加坡再度赢得女单、女双和女团金牌。

我国在上届东运会只赢得男双和混双金牌，女单、女双和女团冠军均由泰国夺得。

珊蒂

新加坡短跑女王珊蒂有望卫冕女子200米跑项目。（陈来福摄）

26岁的我国短跑女王珊蒂去年在越南迎来职业生涯第二春，当时第四次征战东运会的她时隔七年再度赢得女子200米跑金牌。进入2023年，她并没有停下脚步，3月时在短短一个月内五次打破由自己保持的100米和200米全国纪录。

珊蒂首次亮相东运会是2015年新加坡东运会，当时初次参赛的她一鸣惊人，赢得200米金牌。但在之后的2017年和2019年东运会却大热倒灶，直到2022年才再度赢得金牌。

珊蒂在100米和200米的个人最佳成绩为11秒37和22秒89，比较去年赛果，这两项成绩都足以让她站上最高领奖台。

我国在上届东运会派出424名运动员，最终获得47金46银71铜一共164枚奖牌，在11个国家中总排名第五位。今年的参赛人数增至558名，且看新加坡健儿届时带来什么惊喜。