哈兰德创单季进球纪录 曼市重登榜首

哈兰德以创纪录进球将曼市带回榜首位置，利物浦凭借萨拉赫罚球巩固欧战排名。

（曼彻斯特综合电）曼市（Man City）球星哈兰德（Haaland）超越希勒（Shearer）与安迪·科尔（Andy Cole），成为英超单季进球最多的球员。

这名22岁的挪威球星在本地时间星期四（5月4日）凌晨对垒西哈姆（West Ham）的比赛上立功，将自己在本赛季的联赛进球数提升至35球，超越了希勒与科尔的34球。

更难能可贵的是，当年希勒与科尔用了42场比赛才达成这项成就，而本赛季在进行了33轮比赛后，哈兰德已经打破这项纪录。接下来的最后五轮比赛，几乎可以肯定的是哈兰德将续写新猷。

曼市重夺榜首位置

曼市也凭借这场3比0的胜利，再度从“炮兵”阿申纳（Arsenal）手上夺回榜首位置，以79分高居榜首。

因伤缺勤之前三场比赛的荷兰籍中卫阿克（Ake）在球赛第50分钟为曼市打破僵局，哈兰德在第70分钟锦上添花，福登（Foden）在第85分钟攻入比赛的最后一个进球。

哈兰德说：“这是特别的夜晚，特别的时刻。我真的很高兴，也很骄傲，我不知道该说些什么。

“我知道这个纪录，虽然我们尝试创造机会，但对手把重点放在防守上，所以并不容易。我们上半场有些挣扎，不过进球最终还是来了。”

曼市球员赛后列队为哈兰德庆祝

曼市球员赛后为创下英超纪录的哈兰德（右一）庆祝。（路透社）

在哈兰德创下单季联赛进球纪录后，曼市球员赛后列队为他庆祝。

主帅瓜迪奥拉（Guardiola）说：“他（哈兰德）配得上这一切（列队）。其实这也是整支球队应得的，他是一名特别的前锋，不过如果没有球队，他也无法做到。

“我们都为他感到高兴，和他一起工作很愉快。作为一名领队，我相信大家都很高兴他与我们在一起。我认为在足球赛上，特别时刻出现时，我们就必须表现出它的特别，就像今天哈兰德超越了科尔与希勒，这就是特别的时刻，他是一名了不起的顶级前锋。”

格雷利什为哈兰德的创纪录进球作出助攻。（路透社）

哈兰德赛后也在更衣室内向队友致谢，尤其是在比赛中为他送上助攻的格雷利什（Grealish）。

他说：“我不知道自己还能说什么，不过很感谢大家。

“我在赛前和杰克（格雷利什）谈过，他说他要为这个破纪录的进球作出助攻。”

红军力挫富勒姆巩固欧战位置

萨拉赫在罚球点上为利物浦攻入制胜球。（法新社）

在曼市重登榜首的同时，“红军”利物浦（Liverpool）也在另一场比赛1比0力克富勒姆（Fulham），巩固下赛季的欧战资格位置。

萨拉赫（Salah）在球赛第39分钟为红军主罚一蹴而就，攻入全场比赛的唯一进球。

经过这场胜利后，利物浦在积分榜上以59分排名第五，领先第六与第七的托特纳姆（Tottenham）与阿斯顿维拉（Aston Villa）五分。

从积分榜形势来看，第八的布赖顿（Brighton）将是红军争取欧战资格的最强大对手，这支球队虽然落后利物浦七分，不过有三场比赛在手。