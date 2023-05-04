私自离队前往沙特 梅西遭大巴黎三停处罚

（巴黎综合电）阿根廷“球王”梅西（Messi）未经球会允许，私自前往沙特阿拉伯。巴黎圣日耳曼（PSG）以此为由，对梅西处以停赛、停训、停薪的“三停”处罚。如今看来，梅西今夏离开“大巴黎”已经不可避免，而且加盟沙特联赛的概率比回归巴塞罗那（Barcelona）更高。

梅西以沙特阿拉伯旅游大使的身份，和家人一起前往沙特。巴黎圣日耳曼在本周二（5月2日）放假，但因为这趟旅行，梅西缺席了球会在周一和周三的训练。

停赛期有待确定 数百人要求解雇梅西

虽然已经在欧冠中出局，但法甲还剩下五轮比赛，目前在积分榜上领跑的巴黎圣日耳曼正处在争夺联赛冠军的关键阶段。在梅西私自离队后，大巴黎在周三（3日）决定，对梅西处以停赛、停训和停薪处罚。目前并不清楚停赛期具体是多久，法国媒体普遍报道是两周，法新社则报道称，他们从消息源得知的信息是“几天”。

大巴黎球迷们对梅西的举动非常不满，数百人周三聚集在大巴黎总部前，他们将梅西称为“雇佣兵”，要求解雇这位超级球星。大巴黎周四发表文告，谴责这些球迷的行为。

沙特新月据悉出价4亿欧元税后年薪

梅西与巴黎圣日耳曼的合同在6月就会结束，续约没有进展。之前媒体普遍报道，梅西很有可能在下赛季回归巴塞罗那。可在这次风波发生后，转会专家们普遍认为，梅西很可能步“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）后尘，加盟沙特联赛。

意大利转会专家迪马济奥称，梅西的父亲已经开始和沙特利雅得新月接触，新月开出的合同是税后年薪4亿欧元（约5亿8700万新元），这比利雅得胜利签下帅罗的年薪还要高出许多。如果加盟沙特联赛，梅西将成为全球收入最高的运动员。