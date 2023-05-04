恩比德伤愈状态欠佳 76人34分惨败凯尔特人

（波士顿综合电）虽然刚刚荣膺常规赛最有价值球员（MVP）的头号球星恩比德（Embiid）伤愈回归，但费城76人（Philadelphia 76ers）在东岸半决赛第二场比赛中，表现远不及首场。他们在客场87比121不敌波士顿凯尔特人（Boston Celtics），两队总比数战成1比1平。

之前在恩比德缺阵的情况下，76人由哈登（Harden）砍下45分，119比115在首场比赛中获胜。第二场恩比德回归，但76人没能让两位球星形成合力。恩比德和哈登分别只得到15分和12分，两人都没有投进一个三分球。

凯尔特人方面，头号球星塔图姆（Tatum）表现极其低迷，全场七投一中，连同五个罚球，一共只得到七分。不过，戴着保护面具出战的另一球星杰伦·布朗（Jaylen Brown）得到全场最高的25分，候补出战的后卫布罗格登（Brogdon）也得到23分。

凯尔特人在上半场领先八分，第三节，凯尔特人突然爆发，布朗和布罗格登都单节得到九分。另一后卫怀特（White）单节四投四中得到10分。凯尔特人第三节得到35分，单节净胜76人19分，将分差扩大到27分。76人最后一节没有再派出主力球员，提前放弃比赛。

恩比德赛后承认他还没有找回应该有的感觉。哈登坦言，不必对惨败太过担心，他说：“虽然我们很想在凯尔特人主场拿下两场胜利，但我们至少赢了一场。就像我前两天说过的，心态放平衡，不要太激动，也不要太失落。我们赢了一场，虽然这场输30分，但算下来都是一胜一负。”