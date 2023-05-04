【东运会】巴西柔术夺首金 东道主柬埔寨首日五金领先

柬埔寨东南亚运动会星期四（5月4日）首次颁发奖牌，巴西柔术和新项目——柬埔寨传统武术“高棉斗狮拳”（kun bokator）共有九面金牌找主人。首次举办赛事的东道主柬埔寨在巴西柔术项目中，赢得本届东运会颁出的第一面金牌，也在高棉斗狮拳项目摘下四面金牌。

柬埔寨于星期五（5日）的东运会开幕仪式前，在奖牌榜上取得领先。

巴西柔术一共在星期四产生三面金牌。柬埔寨选手贡莫纳和杜比戈达在巴西柔术男子双人赛循环赛中三战全胜，力压泰国组合摘金，越南和菲律宾并列铜牌。

我国选手郑美容跨级出战52公斤以下级（有道服）赛事，不敌强敌在五场循环赛全败，但这也可说是非战之罪，因为这次东运没有符合她擅长的女子49公斤以下级项目。

郑美容是2019年东运会49公斤以下级项目的铜牌得主，也是过去两年亚洲锦标赛48公斤以下级的亚军。面对实力更强和体型更大的对手，郑美容在比赛中给予顽抗，更在最后一场比赛弄伤左脚板。她说，希望伤势不会影响她几天后参与同个级别的无道服比赛。

菲律宾的凯拉在最后一场关键循环赛压倒主场宠儿、2018年亚运会金牌得主凯洁莎，夺得这个项目的冠军。另一个项目的金牌由泰国拿下。

高棉斗狮拳方面，除了柬埔寨摘下四金外，老挝和菲律宾各得一金。我国没有选手参加这个项目。这项运动在当地已经流传千年，在吴哥窟墙上也可找到其踪迹，去年11月底更被联合国教科文组织正式列入人类非物质文化遗产代表作名录。