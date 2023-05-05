罚球力克红魔 布赖顿见欧战曙光

（伦敦综合电）多次挥霍机会，最终在球赛最后关头送上罚球，“红魔”曼联（Man Utd）在本地时间星期五（5月5日）凌晨的英格兰超级联赛上客场0比1不敌布赖顿（Brighton），主帅滕哈格（Ten Hag）呼吁球员提高专注度，在门前更要善加把握机会。

在0比0僵持不下后，红魔后卫卢克·肖（Luke Shaw）在伤停补时第九分钟禁区内手球，送上罚球，布赖顿中场麦卡利斯特（MacAllister）主罚一蹴而就，为球队拿下最后胜利。

曼联在开赛后两分钟就迎来破门良机，只可惜马夏尔（Martial）将球射偏。随后布赖顿发动反击，日本籍边锋三笘薰直接把球打在红魔门将德赫亚（De Gea）脸上。

滕哈格说：“所有的败仗都让人失望，不过当你是在球赛的最后一秒输球，那更是令人气愤。

“我想从比赛一开始就总结了这场比赛，我们创造了很好的机会，却没有善加把握。之后我们让对手有攻门机会，球直接打在大卫（德赫亚）的头上。如果因为没有把握住机会而无法赢下比赛，那也不能输。最终我们却让对手取得进球，这很令人沮丧。”

这场败役预计不会动摇红魔下赛季的欧冠资格，他们目前仍以63分排在第四位置，在少赛一场下领先第五的“红军”利物浦（Liverpool）四分。不过这一场胜利对布赖顿而言至关重要，大大加强了他们踢入下赛季欧战赛场的机会。布赖顿目前以55分排名第六，超越了“热刺”托特纳姆（Tottenham），只落后利物浦四分，并且少赛两场。