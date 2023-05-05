时隔33年 那波利意甲联赛再夺冠

（那不勒斯综合电）意大利足球甲级联赛领头羊那波利（Napoli）星期五（5月5日）在客场1比1战平乌迪内斯（Udinese），提前五轮锁定意甲冠军，这是那波利史上第三次夺得意甲冠军，距离上一次夺冠时隔33年。

积分榜领头羊那波利客场对阵乌迪内斯，开场就表现出志在必得的气势。不过第13分钟，主队乌迪内斯拔得头筹，乌多基（Udogie）禁区左路送出助攻，洛维奇（Lovric）得球后稍做调整，随后一脚兜射，将球送入死角。

那波利前锋奥斯梅恩球赛结束后和涌入场中的球迷庆祝夺冠。（法新社）

易边再战后，那波利在第52分钟利用角球机会取得突破，奥斯梅恩（Osimhen）射门得手。凭借这个进球，那波利最终1比1战平对手，锁定了联赛冠军。

此前，那波利得过两次意甲冠军，上一次捧杯是1989—1990年赛季。这次是64岁的主帅斯帕莱蒂（Spalletti）执教生涯首次率队夺得意甲联赛冠军，他也是夺下意甲冠军的最年长教头。他赛后激动落泪并表示，等待了33年后，这份喜悦是完全属于球迷的。“这里有些人往后能够克服生活中的每个困难时刻，因为他们记得这一刻。 这些人应该得到所有的快乐。”

已故阿根廷球王马拉多纳1990年率领那波利夺得上一个联赛冠军，他的前队友、61岁巴西名宿阿莱芒（Alemao）说：“那波利三度夺冠，就如完成马拉多纳的完美派对，肯定让他非常开心，可惜他已经不在这里了。”