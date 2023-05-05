【东运会】采访侧记：“东”风吹到柬埔寨

感觉自己对越南河内东南亚运动会依旧记忆犹新，却又踏上了柬埔寨东运会之旅。时隔一年，我又来报道东运会的新闻了。

抵达金边，迎接我的不只是志愿者和工作人员，还有摄氏36度气温的“热”情。柬埔寨的热夸张到什么程度呢？我以为晚上11时会是25摄氏度左右，但它却是31度。

不过，比起河内东运会，首次主办这项赛事的柬埔寨在场馆安排上会比较好。这次有许多项目基本上都集中在摩罗多克泰科国家体育场（Morodok Techno National Stadium）举行，包括游泳、篮球、网球、羽毛球、乒乓球、跳水和高尔夫球等等。对我们这些每天都要跑好几个项目的媒体人而言，大部分新加坡读者关注的游泳、羽毛球和乒乓球能集中在同一地点举行省去我们不少通勤时间。

上一届我在河内东运会采访不同运动的赛事时，来回场馆是最麻烦的事——游泳在河内市区，乒乓球在距离市区约76公里的海阳市，羽毛球则在距离市区约65公里的北江市。

今年的柬埔寨东运会，我们还是会有几个运动项目是无法前往现场的，比如位于暹粒（距金边约340公里）的脚踏车，还有西哈努克港（距金边约215公里）的帆船赛场。

本届东运会有三个项目首次列入东运会，不过这三项都没有新加坡健儿参与，它们分别为摩托艇（Jet Ski）、高棉象棋（OK Chaktrong），以及高棉斗狮拳（Kun Bokator）。

对我国运动员来说，本届东运会最特别的是入住选手村。羽毛球选手骆建贤首次亮相东运会是2015年新加坡东运会，他告诉我，从2015年至2022年，这四届比赛都是住酒店，这是他第一次入住东运会选手村。

媒体没办法进入选手村参观，但从熟识的工作人员和教练分享的图片来看，房间内整体上算干净整洁，只是略显空荡，运动员的房间只有床和洗手台。三名运动员住在一个房间里，厕所据说是五人共用一间。其中11个项目的新加坡健儿，没有住在靠近摩罗多克泰科国家体育场的选手村。

据多家媒体报道，柬埔寨政府投入700万美元（约927万新元）为外国体育代表团提供食宿。当地司机透露，为确保东运会顺利举办，学生们从4月20日至5月18日放假一个月。

柬埔寨为了本届东运会付出极多心血和资源，我希望这会是一个难忘又顺利的赛事。