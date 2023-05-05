“保级专家”阿勒代斯上任 率领利兹挑战曼市

现年68岁的阿勒代斯曾担任多支球队赛季末的“消防员”，成功将他们从降级的泥潭中解救出来。此役面对拥有哈兰德的曼市，阿勒代斯该如何布防，备受瞩目。

利兹（Leeds）星期六（5月6日）晚将做客伊蒂哈德球场挑战“蓝月亮”曼市（Man City）， 面对“神锋”哈兰德（Haaland）压阵，“保级专家”阿勒代斯（Allardyce）将如何布防值得关注。

英超34轮过后，利兹目前以30分在积分榜上排名第17位，若本场比赛未能取胜，则很有可能会被诺丁汉森林（Nottingham Forest）或埃弗顿（Everton）取代，跌入降级区。在这紧要关头，球队撤掉了原主帅加西亚（Gracia），并请来了“保级专家”阿勒代斯。

阿勒代斯曾帮助多支球队保级，有“保级专家”美称。（法新社）

现年68岁的阿勒代斯曾在英冠球队布莱克本（Blackburn）、桑德兰（Sunderland），以及英超球队水晶宫（Crystal Palace）等队担任赛季末的“消防员”，并成功将球队从降级的泥潭中解救出来。

阿勒代斯在记者会上说：“太多人认为我老了，过时了，这与事实相去甚远。

“我68岁了，可能听起来很老，但在足球领域没有人能超过我，不是瓜迪奥拉，不是克洛普，也不是阿特塔。

“就知识和知识的深度而言，我有。我不是说我比他们好，但我肯定能做到和他们一样。”

本场比赛将会是阿勒代斯在利兹的处子秀，面对拥有“神锋”哈兰德的曼市，此役他该如何布防，备受瞩目。

至于少赛一轮的曼市，目前球队在积分榜上积79分领跑，领先“炮兵”阿申纳（Arsenal）1分。在联赛还剩五轮的情况下，曼市已提前锁定下赛季的欧冠资格，不过为了避免被炮兵破坏“英超三连冠”的伟业，本场比赛曼市依旧不敢怠慢。

值得一提的是，哈兰德的父亲早年效力利兹，但这名22岁的挪威前锋在本赛季首循环交手已不留情地梅开二度，助曼市3比1胜出。稍早前，他还在对阵西汉姆（Westham）的比赛中攻进一球，累计35球打破英超单赛季进球纪录。本赛季，哈兰德已在所有赛事中累计攻进51球。本战过后，这一数据或有望再度被改写，而曼市也有望轻取对手。

红军豪取五连胜 取分势头正猛

与此同时，“红军”利物浦（Liverpool）也将在星期天（5月7日）凌晨坐镇主场迎战无欲无求的布伦特福德（Brentford），此役红军必将放手一搏。

布伦特福德目前积50分，在积分榜中游徘徊。而利物浦则是积59分，距离欧冠区还差4分，此役背负的压力可想而知。不过球队近期取得五连胜的佳绩，赢球势头正猛。

随着球队取得五连胜佳绩，利物浦门将阿利森坚信好的事情终会发生。（法新社）

门将阿利森（Alisson）在赛前谈及五连胜为球队带来的动力时坦言：“这确实很棒，在足球中你必须保持动力和信心。我们很努力地改变球队的处境，再次走上胜利的道路，当然还有很多需要改进的地方，但作为一个团队，我们的方向是正确的，我坚信好的事情终会发生。”