【东运会】东运游泳开游 柯正文出战两赛项

我国里约奥运会冠军得主约瑟林这次没有参赛，队友柯正文将出战五个个人项目，再加上接力赛项，有望在本届东运会成为历来最多东运会金牌的新加坡男泳手。

本届东南亚运动会游泳项目和过去12年来最大的不同是，我国“蝶王”约瑟林没有参赛，队友柯正文有望在东运会个人总金牌数超越他。柯正文将于星期六（5月6日）出战两个赛项。

游泳一直都是新加坡金库的最大来源，新加坡泳手在上届越南河内东运会以21金11银12铜收官，2015年至2019年这三届也分别获得23金、19金和23金。26岁的柯正文已入伍服役了一年多，如果不算接力赛，他今年将出战五个个人项目；男子50米和100米仰泳、100米和200米蝶泳，以及100米自由泳。

柯正文差两金追平约瑟林

游泳赛项在星期六掀开序幕，柯正文届时将亮相男子100米自由泳和仰泳，他在上届河内东运会的这两个项目都斩获金牌，若能延续这个势头，他将有机会追平并超越约瑟林，成为有史以来最多金牌的男泳手。

第七次出战东运会的柯正文目前累计的总奖牌是27金12银4铜，约瑟林的战绩则为29金3银2铜。

柯正文在100米自由泳的主要对手是队友陈永进，后者今年的最佳成绩是48秒90，他本人则是49秒60。去年东运会和陈永进共享银牌的是越南泳手杰里米。根据世界泳联网站，越南泳队今年没有成绩记录在内，因此杰里米有可能会在这个项目游出惊喜。

在男子100米仰泳中，柯正文自2015年开始已经实现四连冠，如今将向第五冠发起冲击。上届败给柯正文的是越南泳手阮保罗和印度尼西亚的费雷尔。在今年3月的全国分龄游泳赛，柯正文在100米仰泳的成绩是56秒47，这是他今年最好的成绩。印尼泳手斯里哈里则在这项比赛游出了55秒60的成绩，比柯正文快，费雷尔的成绩则是56秒64。

柯正文是仰泳项目的全国纪录保持者，他的个人最佳纪录是53秒79。

新加坡泳手6日赛程

星期六一共会进行六场游泳决赛，除了男子100米自由泳和仰泳，还有男子200米混合泳、女子200米蝶泳、女子50米蛙泳。以及女子4X100米自由泳接力赛。

我国女子泳手原班人马卫冕

我国去年在女子200米蝶泳、女子50米蛙泳，以及女子4X100米自由泳接力赛都站上最高领奖台，今年原班人马将出战同个项目，柯敬文（蝶泳）、沈恩夷（蛙泳）和女队徐汶仪、林香杞、柯敬文和柯婷文都力求卫冕。

洪玮去年在200米混合泳为新加坡进账铜牌，他今年与陈恩携手征战，越南和泰国泳手在这个项目实力强劲，只要取得比上届好的成绩都是进步。