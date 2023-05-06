太阳力克金块 布克47分创个人季后赛新高

（菲尼克斯综合电）菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）球星布克（Booker）砍下47分的个人季后赛职业生涯新高，协助球队以121比114力克丹佛金块（Denver Nuggets）。

丹佛金块在美国职业篮球联赛（NBA）西岸半决赛中连续赢得两场主场比赛，建立了2比0的大比分优势，本地时间星期六（5月6日）太阳回到自家主场背水一战，终于依赖当家球星布克的强劲发挥扳回一城。布克全场25投20中豪夺47分，另外贡献九个助攻、六个篮板和三个抄截，协助第四种子的太阳取得关键胜利。他的队友杜兰特（Durant）则拿下39分、九个篮板和八个助攻。

首号种子金块的后卫默里（Murray）为球队贡献32分、六个篮板与五个助攻，两届最有价值球员奖得主约基奇（Jokic）为球队拿下30分、17个篮板17个助攻的三双数据，但还是难免落败。

塔图姆（0号）夺下凯尔特人全队最高的27分，76人球星恩比德（21号）则空砍30分。（法新社）

凯尔特人胜76人

在东岸半决赛中，波士顿凯尔特人（Boston Celtics）以114比102击败费城76人（Philadelphia 76ers），取得2比1的大比分优势。凯尔特人六名球员得分上双，其中塔图姆（Tatum）夺下全队最高的27分。队友布朗（Brown）和霍福德（Horford）则分别拿下23分和17分。

这是76人中锋“大帝”恩比德（Embiid）脚踝伤愈回归后的第二场比赛，他夺下30分、13个篮板和四个盖帽。不过恩比德的队友哈登（Harden）和马克西（Maxey）表现失常，只分别拿下16分和13分。