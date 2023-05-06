【东运会】波兰国旗惊现开幕式 主办方为倒置旗帜致歉

星期五（5月5日）的东南亚运动会开幕式垫场节目上，出现了令人意想不到的一幕。表演中看见上红下白的印度尼西亚国旗被倒置，变成了上白下红的波兰国旗。负责开幕式演出的柬埔寨媒体公司城市制作（Town Production）已经就这事件作出正式道歉。

这一插曲出现在开幕式开场前的垫场节目，一群舞者在演出中手持东南亚各国国旗进场。主办方承认，在这场表演中，不仅是印尼国旗，缅甸和越南的国旗也出现了倒置的错误。

制作公司忽略重要细节

城市制作公司在星期六（5月6日）发表文告，对这一错误做出诚恳道歉。文告中写道：“我们的团队忽略了这些重要细节，我们对这一事件担负全部责任，诚恳地请求你们的原谅。在这之后，我们希望这次的错误也能给其他单位一点提醒，我们则会在内部改进，确保这样的事情不再发生。”

柬埔寨迅速做出道歉

印尼奥委会秘书长哈里·瓦加内加拉也表示，柬埔寨方面已经向印尼方面直接做出道歉。他说：“柬埔寨直接向我们做出了道歉。他们的反应非常迅速，并且向我们保证，这样的错误不会再发生。”

今年是柬埔寨首次举办东南亚运动会，但在东运会历史上，将印尼国旗倒置的错误并非首次发生。在2017年的吉隆坡东运会上，主办方也曾在官方印刷品中犯过类似错误。