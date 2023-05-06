【东运会】以表演项目亮相柬埔寨 台科搏下届东运转正

在本届柬埔寨东运会中，我国有四名选手为没有计入在奖牌榜的奖牌而战。他们星期六（5月6日）出战台科搏（Teqball，也称桌上足球），15岁的阿玛妮娜晋级女单决赛。

这个项目在2023年是表演项目，不过下一届将亮相泰国举行的2025年东运会，这会是东运会首次举办这项结合足球、藤球，以及乒乓球的体育运动。

台科搏一共有四名新加坡选手参赛，其中一人是青少年女子国家足球队的球员，年仅15岁的阿玛妮娜接受《联合早报》采访时指出，台科搏和足球有些相似，她能以此训练自己的球感，如果可以，她下届东运会想同时参加足球和台科搏两个项目。

她说：“一开始是因为我的父亲先接触这项运动，那时是在冠病疫情期间。我当时感觉还不错，这项运动帮助我提升自己的球感，我认为这是好事，因为在足球上我也要继续求进步。台科搏对我而言不仅是好玩，也能精进我的足球技术。”

首次出战东运会，虽然不是正式亮相，但阿玛妮娜依旧感到高兴。“我感觉很棒，这是我第一次参加东运会台科搏项目。”

下一届东运会如果同时被足球队和台科搏队征召会作何选择，阿玛妮娜表示犹豫。她说：“有点难回答，因为这两个项目我都很喜欢。”

中国11月办亚洲室内运动会 我国台科搏选手会参赛

今年11月在中国举行的亚洲室内运动会中，台科搏是表演项目，我国台科搏总会届时会派选手参赛。

由于台科搏不是奖牌项目，因此这四名参赛的新加坡选手没算在557人的阵容里。这并不是东运会第一次有表演项目，例如我国夺金项目地板钩球在2013年作为表演项目登场，2015年新加坡东运会便列入正式赛项。

这四名参赛选手为阿玛妮娜（女单）、法尔汉（男单）、法里斯／法里兹（男双）。阿玛妮娜的表现最为出色，在女单一路战胜强敌闯入决赛，星期一（8日）力争金牌。

台科搏是诞生于匈牙利的新式运动，参赛者比赛时不得使用手臂和双手，接球时使用双脚，身体和头部不能触球超过三次，看起来就像是在桌子上踢足球。新加坡台科搏体育总会在2021年11月成立。

本届东运会有四个较为特殊的项目，除了台科搏，还有藤球（Chinlone）、菲律宾武术（Arnis），以及柬埔寨传统武术高棉斗狮拳（kun bokator）。