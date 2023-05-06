【东运会】采访侧记：柬埔寨首办东运会展现自豪

第32届柬埔寨东南亚运动会全面开打，在星期五（5月5日）的开幕礼上，东道主呈献了一场结合传统文化及现代科技的视觉盛宴。在开幕礼上，爆满的体育场，随处可见的柬埔寨国旗，都可以深深感受到当地民众对柬埔寨首次主办东运会的自豪感。

在摩罗多克泰科国家体育场举行的开幕礼于当地时间晚上7时（新加坡时间晚上8时）开始，不过现场活动在下午4时多就展开。从我们的酒店到体育场，平常的车程大约是40分钟。虽然预料到会有交通阻塞，但我们在路上依旧花了约两个半小时才抵达现场。

柬埔寨首次办赛诚意十足，展现“小国大胸怀”，不仅让民众免费入场，也包办各国选手团的食宿费用和免费提供电视转播权，为的就是要给大家最难忘的回忆，举办一次“破天荒”的盛典。

我没到过柬埔寨，来之前对这个国家的主要印象，除了知道他们有举世闻名的吴哥窟外，就是去年经常上新闻版面的“卖猪仔”事件。虽然为了办赛，不时看到柬埔寨扫荡诈骗园区的新闻，但出发前我难免会想到这些事，连家人也千叮嘱、万交代，要我出门要小心。

但来到这里后，这些担忧都暂时被抛到脑后，取而代之的是所到之处，都能感受到柬埔寨对这次办赛的兴奋和热情。

开幕礼开始前一个多小时，从场外已经可以听见震耳欲聋的声响；进入场内后，即使典礼还没开始，现场观众也不觉得寂寞，人浪、欢呼声此起彼落。

我进场时，现场已经爆满，也顾不得找座位，就站在楼梯口看开幕礼。虽然周围都是听不懂的语言，但还是能感受到他们的激情澎湃。不少民众自发带国旗，以宏大的体育场做背景拍照留念，不是只拍一张或两张，而是单独拍，也和朋友拍，排列组合更换了许多次。

我在体育馆内观看了表演片刻后，就回到媒体中心写稿。媒体中心在体育场的底层，那里也是表演团队和各国代表团准备入场的地方。在媒体中心内，不时可以听到表演者在外面兴奋打气的声音，有时候也会把埋头苦干的我们吓了一跳。他们在表演方面显然下足了功夫，走位、灯光、科技的运用看起来都不马虎、展现满满的诚意。

根据其他媒体报道，这场开幕礼是由中国兆罡影视传媒（深圳）有限公司策划，体育场是由中国出资援建，是中国政府迄今为止对外援助中规模最大、等级最高的体育场。

柬埔寨和中国向来往来密切，柬埔寨也是中国推动“一带一路”建设的重要节点国家。我们酒店的所在街道、周围的商店，都有中文招牌，不必担心沟通的问题。目前来看，这次的采访之旅还算顺利，也期待在剩下的日子，能更进一步了解这个之前对我来说感觉神秘的国家。