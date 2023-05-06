【东运会】新加坡女泳队夺东运第1000金牌 表现强劲

我国在当天进行的六场游泳金牌战中拿下其中四金，其中最后一个出场的接力女队为我国创下东运第1000个金牌的里程碑。

柯家三杰在星期六（5月6日）举行的柬埔寨东南亚运动会游泳项目，协助新加坡达到另一个里程碑，柯正文赢得我国历来第999枚金牌后，姐姐柯婷文和妹妹柯敬文在接力赛携另外两名队友斩获第1000金。

我国是继泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南和菲律宾之后，达到“东运会千金”里程碑的国家。新加坡首次亮相这项两年一度的赛事是1959年的东运会（前称东南亚半岛运动会），当时为我国进账历史上第一枚金牌的是已故田径名将陈永温。

由柯婷文、柯敬文、陈诗敏，以及林香杞组成的接力队如愿卫冕女子4X100米自由泳接力金牌，她们以3分44秒29率先触壁，远甩第二的菲律宾（3分47秒96）。

柯家小妹柯敬文当天进账两枚金牌。（法新社）

柯敬文是接力队中年纪最小的，她说：“作为队里年轻的队员之一，我感觉自己是在继承前辈们所缔造的佳绩，他们在这1000枚金牌中贡献超过三分之一。”

最后一棒出场并助队伍夺冠的林香杞感触良多，“对于我和婷文来说，这是我们的第九次东运会之旅，所以这样的成绩意义深重。我现在感觉还很不真实，我想今晚我们会在房间里尖叫吧”。

总教练陈利裕：我国泳队表现强劲

我国游泳队总教练陈利裕赛后受访时说，为她们成绩感到高兴的同时，也非常自豪过去这么多年泳队一直是贡献最多金牌的队伍。根据统计，在这64年的1000枚金牌中，其中373枚来自游泳，自2005年以来新加坡都是游泳奖牌榜的霸主。

他说：“一直以来我们在东运会的表现都很强劲，新加坡的第1000枚金牌能落在游泳项目我真的为泳队感到很自豪。”

星期六一共进行六场游泳决赛，除了最后出场的女队在接力赛获得金牌，我国在其他三项如男子100米自由泳、男子100米仰泳和女子200米蝶泳也成功摘金。

柯家小妹柯敬文是当天获得最多金牌的泳手，她在女子200米蝶泳以2分10秒63夺冠，哥哥柯正文则在男子100米仰泳和100米自由泳分别获得金牌和银牌，百米自由泳的金牌得主是我国另一位泳将陈永进（48秒80），他和柯正文在这项比赛的成绩（48秒99）都刷新个人最佳纪录。

柯正文东运会金牌总数达28枚

还在服兵役的柯正文这次是第七次出战东运会，自2015年起在百米仰泳这个项目已实现了五连冠，他这次以55秒22站上最高领奖台。陈恩则以56秒56排名第五。柯正文在东运会的金牌总数已达到28枚，再多两枚就能超越约瑟林（29金），成为历来最多东运会金牌的男泳手。

我国泳将柯正文的东运会金牌总数达到第28枚。（李冠卫摄）

最多金牌的泳手是已退役的“女飞鱼”杨玮玲，她在1993年至2005年期间一共斩获40枚金牌，这项傲人纪录目前无人能比肩。

在女子50米蛙泳决赛中，第二次出战的沈恩夷无缘卫冕，她和队友徐汶仪分别排名第二（31秒62）和第四（32秒30）。男子200米混合泳方面，陈恩以2分02秒42获得铜牌，队友洪玮以2分04秒54位列第六。

如此一来，在当天进行的六场金牌战中我国拿下其中四枚。星期天（7日）我国泳队将继续冲击金牌，张正伟和陈永进会出战男子50米自由泳，他们希望能达到巴黎奥运会A标，而男子100米蛙泳则看洪玮和马哈比尔能否为我国带回暌违34年的金牌。