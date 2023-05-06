【东运会】闷和老挝 幼狮三轮不胜提前淘汰

靠着门框帮忙和门将阿吉尔神勇发挥，“幼狮”新加坡22岁以下男子足球队在东运会小组赛中避免失利，在星期六（5月6日）晚上的小组赛中0比0闷和老挝，确定从小组赛中出局。

新加坡女队也在第二轮小组赛中0比1不敌东道主柬埔寨，提前一轮出局。

幼狮在前两轮小组赛连续败给泰国和越南。在小组赛的四个对手中，老挝是实力最弱的一支。之前老挝面对越南和马来西亚也是两连败。两队本场都只有获胜才能保留晋级希望。

全场表现出更多拼劲，也获得更多进球机会的是老挝。他们全场都积极主动进攻。在上半场临近结束前，老挝曾获得补射空门的机会，但中场安格特没有踢正部位，幼狮后卫张家俊将球挡出。

之后在第61分钟，老挝前锋崇尼一脚射中门柱。幼狮再次逃过一劫 。63分钟，幼狮获得全场最佳机会，梅尔文在禁区内被对方后卫绊倒，幼狮获得罚球。然而主罚罚球的前锋玛斯纳维一脚踢飞。

第81分钟，老挝下底传中，幼狮中场法杜拉在拦截传中时没有控制好脚法，皮球变线，再次击中门框。老挝一直到补足时间都没有放弃进攻，阿努松底线过人，下底传中，阿提特禁区中路竟无人防守，从容调整射门，阿吉尔神勇扑出保住和局。

这是幼狮连续第三届东运会小组赛战和老挝，上一次东运会上战胜对手还是2017年。由于落后领先的泰国和越南已经有五分，幼狮提前一场出局。他们将在星期四（11日）的最后一轮小组赛对阵马来西亚。