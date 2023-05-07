【东运会】巴柔好手林天润带伤为我国夺首金

除了林天润克服尾指脱臼的伤势夺金，他的队友阿米鲁更是经历肋骨骨折和确诊冠病之苦，首次参赛就拿下铜牌。

在上届东运会比赛“升量级”夺金后，我国巴西柔术好手林天润这次面对另一个挑战——他在一星期前尾指脱臼，但这并没有阻止他打败强敌，在星期六（5月6日）傍晚的男子69公斤及以下级（有道服）比赛中，夺得我国在本届赛事的首面金牌。

20岁的林天润是这个项目的上届冠军。他这次在淘汰赛八强战中降服越南对手阮友康，半决赛4比0拿下上届决赛的手下败将，马来西亚的艾卡西亚·亚当。

来到决赛，他仅耗时约45秒，就成功降服老挝选手士莱曼。算上他在2019年东运会于62公斤及以下级赛事赢得的金牌，他已经连续三届在东运会摘金。

林天润（下）在比赛中，用双脚夹紧老挝选手士莱曼的颈部，并成功降服对方。（李冠卫摄）

尾指脱臼无法弯曲 单手应战夺金牌

更难能可贵的是，这次他带伤上阵。他说：“一个星期前我的（左手）尾指脱臼，伤得很严重，你们可以看到我基本只以一只手在比赛，所以挑战更大。”

他说，他受伤后看了中医，做了针灸，进行了物理治疗，能做的都做了，但尾指至今仍无法弯曲。不过既然受伤已是事实，他只关注自己能做的，多休息、多冰敷，全力以赴。由于左手是他的惯用手，他也得调整战术，所幸最后收获好结果。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉到场颁奖。除了林天润外，阿米鲁沙菲克也在巴西柔术男子62公斤及以下级（有道服）项目中，赢得一铜。

为我国夺得东运会首金的林天润（中）及摘铜的阿米鲁（左），和文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在颁奖典礼结束后合照留影。（李冠卫摄）

肋骨骨折确诊冠病 阿米鲁首秀克服困难摘铜

和林天润一样，首次参加东运会的阿米鲁也是历经艰难才赢得奖牌。他说，他的肋骨在备战东运会的过程中骨折，因此几个星期无法训练。他最近也成为了新手爸爸，因此生活更加忙碌。

阿米鲁（上）在比赛中和菲律宾选手麦伦搏斗。（李冠卫摄）

雪上加霜的是，他来到柬埔寨的首日便确诊冠病，直到比赛前一日（5月5日）才康复，目前偶尔还会咳嗽，也会感到呼吸急促。他说：“我在比赛中肺活量最多只有五成，我觉得这是我得过的奖牌中最艰难的。”

29岁的阿米鲁在四场小组循环赛中取得两胜两负，排名第三。金牌和银牌分别由泰国及越南选手夺得。由于巴西柔术共颁发两面铜牌，排名第四的菲律宾选手和阿米鲁并列铜牌。

水陆两项好手夺我国首面奖牌 室内曲棍球添铜

除了游泳和巴西柔术赛场有所斩获外，我国也在水陆两项（aquathlon）和室内曲棍球项目各得一铜。26岁的钟昇哲在早上的水陆两项男子个人赛决赛中夺下我国在本届赛事中的首面奖牌。

钟昇哲在水陆两项男子个人赛决赛中拿下我国首面奖牌。（路透社）

钟昇哲是以15分40秒50的成绩第三个冲线，他的队友蔡立荣的成绩则是16分01秒90，排名第四，无缘奖牌。印度尼西亚选手拉西夫和菲律宾选手安德鲁分别摘下金银牌。

水陆两项由游泳500米和跑步2.5公里的两个项目组成。钟昇哲也是我国赢得2019年菲律宾东运会男女混合铁人三项接力银牌的四人队员之一。

他说，他没料到自己会贡献我国的首面奖牌，因为同时还有其他项目还在进行中。

“很开心能拿到铜牌，最重要的其实不是赢得奖牌，而是其中的过程。我的身高比较高（178公分），因此在跑步下水的过程中，经过浅水更有优势。我好像是第五个离开海面的，上了岸后就全力跟上前列选手的步伐。”

而在男子室内曲棍球赛，我国团队虽然在最后一场以1比4不敌泰国，在五场比赛取得两胜三败，排名第四，但由于此项目颁发两面铜牌，我国仍和泰国并列夺铜，是继2017年和2019年东运会后再次夺铜。去年的越南河内东运会则未设这个项目的比赛。