曼市小胜利兹 瓜帅指责哈兰德让出罚球机会

（曼彻斯特综合电）曼市（Man City）星期六（5月6日）晚在主场2比1击败利兹（Leeds），将积分榜优势扩大至四分。不过主帅瓜迪奥拉（Guardiola）不满主力前锋哈兰德（Haaland）将一个罚球机会，让给在比赛中已经进两球的京多安（Gundogan）。

本场比赛，马赫雷兹（Mahrez）两度助攻京多安破门，帮助球队在27分钟时就取得2比0的优势。过后前锋福登（Foden）制造罚球，京多安操刀主罚却打在横梁上，错失帽子戏法。场边的瓜迪奥拉大发雷霆，不仅怒吼哈兰德不该让出罚球机会，也没有跟被换下的京多安握手。

终场前，替补上场的32岁前锋罗德里戈（Rodrigo）利用曼市后卫阿坎吉（Akanji）的失误破门，为利兹联扳回一球。

瓜迪奥拉赛后在接受媒体采访时，毫不掩饰当时的不满。他说：“比赛当时还没结束，如果比分是4比0，那我觉得（京多安主罚）没什么问题，但在仅仅2比0领先的情况下，我们最好还是让场上罚球技术最好的哈兰德来完成这次主罚比较好。”

作为这次事件的当事人，京多安在赛后证实，自己并未要求主罚，纯粹是哈兰德好心让给自己。他说：“当哈兰德拿起皮球的时候，我很确定他会主罚，因为他确实是这方面的专家。但他却在找我，我和他确认了好几次，他是否真的确定要让给我主罚，他给出了肯定的答案。”

此役战罢，曼市积82分，领先排名第二的阿申纳（Arsenal）四分。