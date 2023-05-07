【东运会】采访侧记：走进柬埔寨人的日常生活

柬埔寨人平时都做些什么呢？是喝咖啡、逛集市，也是坐嘟嘟车，他们对待生活的态度都体现在这些日常里。嘟嘟车出现在每个街口，穿梭在繁忙的街道，就像带壳疾走的蜗牛。

金边有很多集市，我去了中央市场和俄罗斯市场，发现这两者的风格截然不同。前者是一个大而多样的市场，售卖许多金银首饰。俄罗斯市场也叫株德奔市场，光是名字就非常吸引我，为什么一个在柬埔寨的市场会称为“俄罗斯”？原来是因为在20世纪80年代，这个市场主要销售俄罗斯商品，才产生了这个名字。

Brown Coffee是柬埔寨当地的连锁品牌。（陈芷馨摄）

据说，金边最好喝的高棉咖啡就在俄罗斯市场的附近，有家名为“The Best Coffee in Phnom Penh”是一定要尝试的。谷歌地图告诉我，咖啡馆早上8时营业，但我9时半抵达时，大门紧闭，吃了闭门羹的我于是去光顾附近的当地连锁品牌Brown Coffee，它是当地人的骄傲，也被誉为柬埔寨的星巴克。

柬埔寨人爱喝咖啡，俄罗斯市场附近就环绕着不同的咖啡馆。当地人爱喝咖啡的原因或许是受到法国影响，在19世纪中叶至20世纪中叶，柬埔寨受法国殖民长达90年，这对柬埔寨的社会面貌、政治形态，以及经济结构都产生了很大的影响。

我有个朋友最近去了柬埔寨旅游，她告诉我如果想体验当地的风情，坐嘟嘟车（Tuk Tuk）是一定要的。于是我抱着忐忑的心情尝试（怕被砍菜头和抢手机），发现过程非常有趣。这里的公共交通并不发达，比起较为昂贵的汽车，嘟嘟车是最好的出行选择。嘟嘟车体型较小，在金边面对拥堵的路段，总能轻易脱身，灵活穿梭在街道中。在近200年的历史发展中，这里的三轮车行业逐渐发展成熟，有帐篷的嘟嘟车既可避雨，又可遮阳。

若想避免让一些司机随意坐地起价，最好是使用打车软件。

若担心嘟嘟车司机坐地起价，可使用打车软件。（陈芷馨摄）

柬埔寨在经济上虽然较为落后，但却是一个历史悠久的文明古国。9世纪至14世纪的吴哥王朝是他们历史上最辉煌的时代。当地的司机载送我往返酒店和比赛现场时，可以看到许多民众在河边的寺庙祈祷，即使是在最炎热的中午，也阻挡不了他们虔诚的心。

或许，在这些集市里的摊贩和嘟嘟车司机，才是最了解这个国家变化的见证人，他们每天都会遇到形形色色的人，然后向那些不了解他们的人道出这里种种的美。想了解一个地方，不能只从网络去获取信息，因为它们或许是负面的。我们应该认真地走进他们的日常里，亲眼目睹、切身感受，才能真正看清这个国家真实的模样。