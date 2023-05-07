2比1胜不莱梅 拜仁朝德甲11连冠挺进

（不莱梅路透电）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）在本地时间星期天（5月7日）凌晨的德国甲级联赛上2比1力挫不莱梅（Bremen），在联赛仅剩三轮之际，领先次席的多特蒙德（Dortmund）四分。

德甲是本赛季其中一个竞争最激烈的欧洲顶级联赛，拜仁虽然握有四分优势，不过多特蒙德少赛一轮，拜仁优势并没有表面上这么显著。

格纳布里与萨内为拜仁立功

格纳布里（Gnabry）与萨内（Sane）为拜仁立功，施密特（Schmidt）在球赛结束前为不莱梅扳回一球。这是拜仁过去四场联赛的第二场胜利，他们目前在31轮比赛后以65分领跑，多特蒙德61分暂居第二。

拜仁主帅图赫尔（Tuchel）说：“我对这样的成绩感到高兴，也满意球队的表现。我们统治了比赛，不过在前线上少了点杀伤力。一些机会我们也能创造得更好。我们缺少了一些东西，在临门一脚上信心不足。不过我们一直保持专注度，下半场也加快了比赛的节奏。”

在比赛中为拜仁立功的格纳布里认为，这是一场非常重要的胜利。

他说：“这非常重要。我们知道只要赢下这场比赛，我们将有个美好的周末。我们完成了任务，创造一个缓冲空间。”

拜仁较早前已经在德国杯与欧冠赛被淘汰出局，德甲是球队本赛季的唯一争冠希望。拜仁之前已经在德甲创下10连冠的壮举，本赛季若再夺冠，将续写德甲的连冠历史。