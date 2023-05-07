湖人反败为胜 主场30分大胜勇士

湖人和勇士大战连续两场打成一边倒，区别只是湖人上一场27分劣势惨败，这一场30分优势大胜。

万众瞩目的美国职业篮球赛（NBA）季后赛湖人（Lakers）和勇士（Warriors）大战打成了滑稽剧。在第二场比赛大败27分的湖人回到主场气势如虹，竟反以30分优势，以127比97大胜勇士，取得2比1的领先。

球迷原本期待看到两队在每场比赛中上演势均力敌的激烈争斗，想不到却连续两场都是一边倒，只是获胜的一方截然相反。

湖人第二节打出22比2得分高潮

勇士在首节结束时30比23领先，第二节形势却完全逆转。勇士一度40比29领先，将分差扩大到11分，但安东尼·戴维斯（Anthony）和詹姆斯（James）这两位湖人主将在此时挺身而出，不仅进攻端连连得分，防守端也接连送出火锅盖帽，完全遏制了勇士的进攻。

湖人在不到五分钟的时间里，竟打出了一波22比2的得分高潮，以51比42领先九分。随着戴维斯的压哨上篮命中，湖人在第二节结束时59比48领先了11分。

在第三节，詹姆斯在一次破坏对方快攻时奋力跳过第一排观众后，一路冲到观众席的台阶上才停下脚步。头号球星如此卖力，使得湖人在这节末段再次打出得分高潮，结束时领先了18分。勇士在最后一节一开始仍旧派出主力，但随着分差扩大到26分，勇士主帅克尔（Kerr）鸣金收兵，接受失利。湖人最终127比97获胜。

勇士王派大将柯里（右二）在候补席上，表情十分无奈。（路透社）

湖人本场命中率高达52.5%，其中三分球命中率48.4%，勇士这两个数据分别是39.6%和29.5%，再加上湖人获得的罚球比勇士多20次，最终赛果也算是理所当然。

詹姆斯：湖人罚球多是因为更多冲击禁区

克尔赛后将失利归咎于勇士失误过多，以及裁判判罚。他说：“我们今天送出了26次助攻，但却产生了19次的失误，这是个罪行。对手利用我们的失误得到了27分，同时湖人的罚球也比我们多20次。如果把这一切都结合起来，你会发现这不是一场属于我们的比赛。”

勇士前锋德拉蒙德·格林（Draymond Green）也说：“比赛一直被打断，对手一直走上罚球线。这无疑令人感到沮丧。”

詹姆斯（右）冲入禁区尝试上篮，造成勇士后卫普尔（左）犯规。（法新社）

不过詹姆斯则认为，湖人获得更多罚球，是因为他们更多冲击内线。他表示，湖人是一支禁区至上的球队，首要任务是在禁区得分，然后带动外线的空位得分，这便是球队赢下第三场的原因。

詹姆斯说：“今天我们打出了更多的湖人篮球，我不想说我们碾压了对手，我们只是在用正确的方式打球。”

在星期天（5月7日）的另一场比赛中，迈阿密热浪（Miami Heat）在东岸半决赛中主场105比86战胜纽约尼克斯（New York Knicks），热浪同样以2比1领先对手。