红军豪取六连胜 继续挺进欧战区

（利物浦综合电）“红军”利物浦（Liverpool）星期天（5月7日）凌晨在安菲尔德主场1比0险胜布伦特福德（Brentford），豪取六连胜。萨拉赫（Salah）达到新的里程碑，球队仍有望赢得下赛季欧战资格。

全场唯一进球出现在比赛第13分钟，萨拉赫接范戴克（van Dijk）助攻抢点破门。下半场哈克波（Gakpo）错过空门机会，最终利物浦取得1比0小胜。

凭借本场比赛的进球，萨拉赫也成为利物浦历史上首位在安菲尔德球场连续九场比赛进球的球员，同时这一进球也使他在安菲尔德的职业生涯中的进球数达到100个。

谈及这一里程碑，红军主帅克洛普（Klopp）称赞萨拉赫是史上最伟大的球员：“我不认为他会停止进球，这就是他的本性。你需要有进球的欲望。”

与曼联比分胶着 剩三轮比赛争取欧战资格

随着球队取得六连胜的佳绩，多赛两场的利物浦目前仅落后排名第四的曼联（Man Utd）一分。在本赛季还剩三轮比赛的情况下，球队仍有机会争取下赛季的欧冠赛资格。

克洛普说：“如果曼联赢下接下来的两场比赛，他们就会领先我们七分，这就差不多出结果了。我们知道这一点。

“这是一个很有意思的时期。我们必须确保我们不要被身后的球队反超。目前没有什么是确定的，所以这很好。”

与此同时，“蓝军”切尔西（Chelsea）客场3比1拿下伯恩茅斯（Bournemouth），兰帕德（Lampard）取得再次执教蓝军后的首场胜利。“热刺”托特纳姆（Tottenham）主场1比0小胜水晶宫（Crystal Palace）。