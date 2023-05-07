【东运会】新加坡男女羽毛球队半决赛恐遇强敌

拥有羽毛球健将如骆建佑、杨佳敏、许永凯、陈薇涵、骆建贤和郭俊良等助阵，新加坡羽毛球队盼男团和女团在本届柬埔寨东南亚运动会上为新加坡争金夺银。不过签运欠佳，男团的半决赛潜在对手是印度尼西亚，女团则可能与上届冠军泰国再度狭路相逢。

团体项目率先开打，将在星期一（5月8日）进行至星期四（11日），新加坡男团和女团上届都止步半决赛，这次力求进步。

抽签结果在星期天（7日）上午出炉，我国男队首战将迎战菲律宾。有骆建佑、骆建贤和许永凯等人助阵，料晋级不是问题。若顺利闯关，他们的对手是整体实力偏强、首轮轮空的印尼，届时将是一番苦战。

男团阵容印尼实力最强 誓言夺下本届冠军

在男团赛中，去年泰国和马来西亚分别险胜印尼和新加坡晋级决赛，泰国夺得最终冠军。今年，印尼、马国和泰国都派了最强队伍去参加苏迪曼杯，虽然东运会羽毛球阵容整体实力偏弱，但印尼依旧不是省油的灯，他们誓要夺回冠军。

马国的阵容偏年轻，贺首维因左跟腱断裂退出比赛，单打重任落在世界排名第61位的梁峻豪身上；泰国男单虽然不会有上届冠军昆拉武特和王高伦，但还有西蒂空（世界第34位）。男单和男双人才济济的印尼派出奇科（世界第19位）和谢萨（世界第29位），还有上届赛会男双亚军普拉穆迪亚／耶烈米亚和肖希布与巴加斯（世界第14）。从阵容来看，印尼会是本届东运会男团实力最强的队伍。

我国羽毛球队在上届越南河内东运会的成绩为一银五铜，除了两枚来自团体的铜牌，其他奖牌分别来自骆建佑（银牌，男单），以及铜牌得主郑加恒（男单）、骆建贤／许永凯（男双）、林芷睿／努尔因斯利亚（女双）。在历届东运会中，新加坡只在男单、女单和女团夺冠过。

女团首圈对阵越南

女团方面，上届冠军泰国这次仍派出强队角逐，她们首轮轮空，次轮有可能迎战新加坡女队。我国女队在团体赛的首圈对手是越南，杨佳敏、金羽佳和黄嘉盈实力在她们之上，闯关料不是太大问题。

根据世界羽联网站，泰国女队的阵容有猜万（世界第23位）、素尼达（世界第24位）、宗功攀／拉温达（世界第九）、伦塔卡恩／本雅帕（世界第12）。这几名球员去年都在河内东运会女团登顶，当时她们在半决赛和决赛分别击败新加坡和印尼。

本届东运会羽毛球项目除了有五个单打项目和两个团体项目，东道主这次还新增了混合团体，但这个赛项仅限于柬埔寨、老挝、缅甸、文莱和东帝汶球员出战。泰国、马国、印尼、越南和新加坡无法角逐金牌。