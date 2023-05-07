【东运会】再添一银一铜 我国巴柔队四面奖牌收官

继星期六（5月6日）摘下新加坡首金后，我国巴西柔术队星期天（7日）在柬埔寨东运会再进账两面奖牌。陈勇翔在男子56公斤及以下级（无道服）比赛中摘下银牌，之前在有道服赛项夺金的林天润则在男子69公斤及以下级（无道服）赛事夺铜。

33岁的陈勇翔继去年的越南河内东南亚运动会后再次“银”恨，而且这次的过程更加跌宕起伏。他在下午的四场循环赛中取得了三胜一败，胜利场次和降服对手次数与越南选手陶洪山完全一样。但经过赛会近两个小时的讨论后，他最终因为在和陶洪山的交锋时落败，在对赛成绩处下风，而取得银牌。

成绩判定起分歧 陈勇翔痛失金牌

成绩之所以在赛后迟迟未出，是因为我国团队和赛会在判定上有些分歧，记者在现场见到团队多次和大会技术官员了解详情。我国巴西柔术领队黄于芬说，比赛细则里的相关条文有争议，如果按照在五分钟正赛中所取得的优势分（advantage）来判定金牌归属，陈勇翔将取胜。但赛会决定以对赛成绩判定陶洪山取胜，因为他在和陈勇翔交锋时，在加时赛率先拿到一个优势分。

陈勇翔（左）在第一场比赛经过加时输给越南选手陶洪山，最后只能遗憾摘银。（李冠卫摄）

和金牌失之交臂，陈勇翔难掩失望，他说自己赛前的目标就是金牌，也知道自己有这个能力。他只能寄托于下次再战，希望在战术等方面的表现可以比这次更好。

林天润半决赛失误落败摘铜

20岁的林天润则无缘继69公斤及以下级（有道服）赛事，在同一个量级的无道服比赛中夺金。他在半决赛的最后阶段被菲律宾对手亚历山大碾压，以2比9落败。他过后在复活赛中降服柬埔寨对手道奇，拿下铜牌。

林天润同样对自己的表现感到失望。他说，当时他很接近胜利，但因为一次犯错而痛失好局。不过，由于他不常参加无道服比赛，参加了三届东运会，这次是第一次，因此他期待下来还能学习这方面的更多技术。

林天润（蓝衣）在八强比赛战胜泰国对手哈斯迪，但因为一次失误而输掉半决赛。（李冠卫摄）

我国另一位女将郑美容也参加了52公斤及以下级的女子无道服比赛，不过平常参加49公斤级别的她难奈其他强敌，四战全败。

星期天也是巴西柔术比赛的最后一天，我国在此项目一共取得一金一银两铜的成绩。阿米鲁沙菲克也在巴西柔术男子62公斤及以下级（有道服）项目中，赢得一铜。