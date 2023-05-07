【东运会】团体艺术赛胜文莱 我国马来武术女队摘金

我国马来武术女队星期天（5月7日）下午在柬埔寨东南亚运动会团体艺术赛决赛中战胜文莱，摘下我国代表团在本届赛事的第六金。

由阿米拉、依法（皆20岁）和诺阿施金（23岁）组成的我国团队，早上在半决赛战胜柬埔寨后，接着在下午的决赛中获得9.955分，战胜获得9.925分的文莱，首次为我国夺下这个项目的冠军。这也让她们继去年的世界锦标赛和亚洲锦标赛后，再添一座大赛冠军。

三人在去年的越南河内东运会夺得铜牌。而我国此前在这个项目最好的成绩，是在2015年本地东运会上所获得的银牌。

依法说：“我们没想到会一起在东运会赢得金牌，现在所发生的一切都是意想不到的，很开心我们的努力有了回报。”

在三人成功夺金后，她们的队友及支持者兴奋呐喊及欢呼。（李冠卫摄）

此外，她们三人在4月也成为最新一批的卓越体育奖学金（spexScholarship）得主，可以让她们专注于训练。

马来武术团体艺术赛规定选手要在三分钟内展现100个规定动作。裁判将以选手的技术、表情和爆发力给分。

马来武术男女个人艺术赛 与电竞队为我国添三铜

在早上的男子个人艺术赛中，我国上届冠军兼世界冠军伊克巴尔在半决赛中得到9.935分，意外输给东道主选手兼最后的冠军得主索伊姆的9.955分，为我国摘下一面铜牌。29岁的伊克巴尔说，他赛前有信心取胜，自己也已全力以赴，但不理解为什么无法获得裁判的青睐。

另外，我国另一名选手西蒂也在女子个人艺术赛中憾负印度尼西亚选手普斯帕，拿下一面铜牌。普斯帕也在决赛中打败马来西亚的诺莎菲卡夺冠。

而在电子竞技赛场，由吴凯阳、蔡伟杰、陈俞凯、黄敬凯、陈有名、林玮圣组成的我国队伍，在《英雄联盟：激斗峡谷》（League of Legends: Wild Rift）的下半区决赛中，0比3不敌越南，无法闯入决赛，拿下铜牌。