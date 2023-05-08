【东运会】帆船迎来奖牌轮 有望为我国赢四金

我国目前在两个项目中有很大可能摘下金牌，另两个项目则争取“坐亚望冠”。

柬埔寨东南亚运动会帆船比赛星期一（5月8日）将在西哈努克港迎来最后一天的关键奖牌轮比赛。我国目前在其中两个项目中遥遥领先，另有两个项目也有望后来居上摘金。团队将争取把四面金牌收入囊中。

帆船比赛从5月2日起展开，已经进行了五天，星期一将一次过决出所有九面金牌。我国派出的10名选手共参加其中八个赛项，队里唯一有东运会经验的26岁男子标准激光型帆船（ICLA 7）选手卢军汉和参加男女混合ILCA 4级帆船的16岁小将吴启哲，分别在进行了10轮比赛后，拥有11分的巨大优势。

两人只要在最后一轮的奖牌轮比赛中，只要不出什么太大的意外，夺金不成问题，卢军汉预料也将拿下三连冠。如果是这样，我国帆船队的金牌数料能比2019年菲律宾东运会中取得的一金五银来得多。上届越南河内东运会则未设帆船项目。

奖牌轮仅一轮 分数将乘以二

根据比赛规则，每轮比赛结束后第一名可得一分，第二名两分，第三名三分，以此类推。在奖牌轮前的比赛中，每名选手可以扣除一轮表现最差（最高分）的成绩，而奖牌轮只有一轮，分数将乘以二，且必须算进最终积分。比赛结束后，包括奖牌轮在内累积分数最低的选手夺金。

落后仅一两分 两赛项盼反超

在男女混合29人级帆船和女子激光镭射型帆船（ILCA 6）中，我国选手虽然排名第二，但还是有望实现反超。29人级的我国组合谢德斌（21岁）和陈佳敏（22岁）目前以两分之差落后排名第一的马来西亚组合；ILCA 6项目的选手汪祉怡（18岁），更只以一分落后泰国选手多尔范。

虽然新加坡还在男子帆板RS:X级和男女混合乐观者型帆船项目排名第二，但我国和排名第一的选手分数相距太远，恐怕只能满足于银牌。RS:X级选手陈健昇（16岁）落后马来西亚选手哈菲津九分；谢汉伟（12岁）和杨恒晰（13岁）的组合在乐观者型项目也落后泰国的查纳提普和帕查拉潘20分。

胡瑞哲（17岁）在所参加的风翼水翼项目则以28分暂居第三，算是“坐三望二”。男子帆板RS:One级选手黄忠义（17岁）目前则在五名选手中以43分垫底，已经确定无望夺得奖牌。

总结我国选手目前的表现，帆船队领队曾沛铭说，选手们都相当年轻（平均年龄只有17.8岁），表现也有所不同。他说：“有些人一开始就跑到很前面，下来就很顺利。有些则比较慢热，需要几天适应，希望能在最后一天的比赛从后头追上。总体来说，我觉得他们的表现还行，我们赛前的准备功夫已做到最好了，来到这里就让他们把最好的潜能发挥出来。”