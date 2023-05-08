炮兵捕鹊紧追曼市 铁锤擒魔保级见光

（伦敦综合电）两支争夺欧洲冠军联赛资格的球队“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）与“红魔”曼联（Man Utd）在本轮英超联赛先后落败，“炮兵”阿申纳（Arsenal）成功捕鹊后，在积分榜上紧追领跑的曼市（Man City）。

在本地时间星期天（5月7日）晚的比赛中，炮兵以2比0拿下本赛季强势崛起的喜鹊，红魔则在随后的星期一（5月8日）凌晨的比赛客场0比1不敌“铁锤帮”西哈姆（West Ham）。

经过本轮的比赛后，炮兵在多赛一场的情况下落后曼市一分，仍有争冠希望。铁锤帮则拿下了保级的关键性胜利，目前以37分排在第15的位置，距离降级区内的诺丁汉森林（Nottingham Forest）有七分的差距，不过多赛一场。在赛季进入最后三轮之际，西哈姆应该能安然守住英超资格。

红魔净胜球处明显劣势 欧冠资格仍未保

对于落败的喜鹊与红魔而言，他们依旧守住第三与第四的位置，维持在欧冠区中。不过，他们领先第五的“红军”利物浦（Liverpool）分别只有三分与一分的距离。喜鹊与红魔各有一场比赛在手。

按照目前的形势，喜鹊的处境相对曼联宽裕许多，红魔目前只领先红军一分，并且在净胜球方面处于明显劣势，其欧冠资格随时有可能被这个宿敌所取代。

在炮兵客战喜鹊的比赛中，厄德高（Odegaard）在开赛后14分钟为阿申纳拔下头筹，纽卡斯尔中卫舍尔（Schar）随后在第71分钟送上乌龙球，让最后的比分定格在2比0。

本拉马攻入西哈姆保级战关键进球

西哈姆与红魔的比赛，本拉马（Benrahma）在第27分钟攻入全场唯一进球。这或许是铁锤帮在保级战中最关键的进球。

队长赖斯（Rice）说：“这场胜利的积分让我们拉开了与榜末球队的距离。我们还有三场比赛，但这三分真的太关键了。”

不过主帅莫耶斯（Moyes）提醒球员，球队目前尚未脱离险境。

他说：“现在的积分并无法确保我们能继续留在英超，所以我们得尽最大努力在接下来的比赛中累积积分。”