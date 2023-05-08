【东运会】团体赛力克对手 我国男女羽队进四强锁定奖牌

面对双打实力较为出色的菲律宾对手，我国羽毛球男队在星期一（5月8日）进行的东运会男团复赛派出奇兵，拿下关键胜利。女团方面，越南的防守一度让新加坡陷入苦战，但我国依旧直落三盘结束战斗。

男团与女团赛同一时间进行，也在同个时间结束，我国男队以3比1击败菲律宾，女队则以3比0打败越南。

世界排名第四的骆建佑率先出场，以21比14、21比13轻松击败阿尔博。随后亮相的骆建贤／郭俊良（世界第86）面对世界排名比他们高29位的贝尔纳多／莫拉达，以14比21、15比21败下阵来。出战第三盘的郑加恒以两个21比11解决瓦尔加斯，为新加坡将大比分改写至2比1。

许永凯倪祖杰首次在国际赛场搭档

下来登场的许永凯首次与倪祖杰在国际赛场上搭档，尽管他们配对的次数不多，但在关键时刻表现神勇且意志坚定，决胜局更在落后的情况下，完成逆转战胜帕迪兹／比利亚夫里莱，比分为13比21、21比19、21比18。

许永凯接受《联合早报》采访时说：“这是教练商量出来后，认为对团队最好的决定。我们没有用什么特别技术，也和对方一样有压力。我们坚信自己会取得胜利，在落后时不放弃的信念是最关键的。第二男双的重任落在我们身上，我们很高兴能为团队取得致胜一分。”

与对手激战1小时12分钟 努尔因斯利亚坚持不屈

女团方面，我国头号女单杨佳敏首盘以22比20、21比18险胜阮垂玲后，世界排名第75的次号女单努尔因斯利亚在与世界排名第112的武氏妆激战1小时12分钟后，才分出胜负。

激战一个多小时才分出胜负，获得最终胜利，让努尔因斯利亚非常开心。（李冠卫摄）

努尔因斯利亚获胜后非常激动，能为团队贡献这重要的一分，她无比高兴。在比赛中最重要的，是她一直坚持到最后一刻，在第三局19比20落后时没有过于急躁，最终以21比16、13比21、22比20取胜。

她说：“我觉得对自己有信心是整场比赛的关键，教练一直告诉我要相信自己，最终我克服了困难。”

紧接着出场的女双金羽佳／黄嘉盈没有遭到对手丁氏芳红／范氏庆太大挑战，虽然在次局开局时急着想终结比赛，而被对手取得领先权，但她们稳住阵脚后获得最终胜利，以21比14、21比19助新加坡取得半决赛资格。

男团和女团半决赛将在星期三（10日）进行，女团在新加坡时间上午11时开打，男团则是下午1时30分。