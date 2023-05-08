【东运会】我国乒乓球男女队首战老挝柬埔寨

柬埔寨东南亚运动会的乒乓球项目将在星期二（5月9日）开打，新加坡团队已准备就绪，先是角逐团体赛，再打单项赛，盼取得比上届更佳的成绩。

我国一直以来是东运会乒乓球项目的老大，从1999年文莱东运会到2019年菲律宾东运会都位居该项目奖牌榜榜首。但在2022年河内东运会中，冯天薇和于梦雨的缺阵让女队实力大减，最终七个赛项中我国只带回混双和男双两枚金牌。

当时我国男队在男团与泰国并列铜牌，女团则是不敌泰国屈居亚军，无缘十连冠。此役卷土重来，新加坡誓要打出更好的表现。新加坡男团代表是周哲宇、郭勇、冯耀恩、傅绍锋和马昆廷，女团代表则有曾尖、周靖祎、王歆茹、舒麟茜和魏睿萱。

我国男团的小组赛对手是马来西亚、菲律宾和老挝，上届冠军泰国与越南还有柬埔寨列入另一组。女团则是与马来西亚和柬埔寨争夺出线权，上届冠军泰国对垒越南和菲律宾。

根据赛制，男团和女团都会打循环赛，小组排名最高的两队晋级半决赛。我国乒乓球队晋级的问题不大，主要看的是奖牌颜色。

男队会在星期二迎战老挝和马来西亚，星期三（10日）对阵菲律宾。而女队则是在星期二与东道主柬埔寨和马来西亚展开对决。

周哲宇曾尖放弃男女双打

本届赛事规则有变，每名球员最多只能参加两个单项赛，上届征战单打、双打和混双的周哲宇和曾尖这次都放弃了双打，只会专注在单打和混双。

单打签表方面，各国球员将被分去四个小组打循环赛。男单有16名球员角逐，郭勇所处的C组对手有越南的阮英秀，柬埔寨的姜育恒和菲律宾的冈萨雷斯。其中，阮英秀实力不俗，他在上届与周哲宇并列季军。周哲宇的D组对手则有泰国的帕达萨克，老挝的孔配和印度尼西亚的尼曼。

新加坡的女单代表是曾尖和周靖祎，被分在C组的曾尖会迎战马来西亚的郑丽贤，柬埔寨的米歇尔，越南的裴玉兰（译音）。周靖祎在D组会与马来西亚的何盈、菲律宾的艾米和印尼的诺维达展开较量。

乒乓球赛事将进行到下个星期二（5月16日），团体决赛会在星期四（11日）举行。