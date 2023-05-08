【东运会】破大会与全国纪录 珊蒂三夺女子200米金牌

珊蒂此前接连破纪录，这是她今年第三次打破女子200米全国纪录。

我国女飞人珊蒂势不可挡，在柬埔寨东南亚运动会女子200米项目跑出22秒69，以打破全国纪录和大会纪录的成绩摘金，成功卫冕，第三次拿下这个东运会赛项的冠军。

26岁的珊蒂在决赛一开始就全力冲刺，并在弯道就拉开与其他选手的距离。在最后100米的直线路径上，珊蒂更是如鱼得水，以巨大优势率先冲线。她22秒69的成绩比越南的银牌得主陈氏儿燕的23秒54快了近一秒。铜牌归马来西亚的再达杜·胡斯妮亚，时间是23秒60。

珊蒂率先冲线后，兴奋呐喊。（李冠卫摄）

今年三破100米及200米全国纪录

珊蒂的成绩比她上个月初在澳大利亚田径公开赛所跑出的旧全国纪录又快了0.2秒，也比菲律宾选手克里斯蒂娜·诺特在2019年东运会所跑出的23秒01前大会纪录快了多达0.32秒。这是她今年第三次打破女子200米的全国纪录。此外，珊蒂3月份到新西兰和澳大利亚参赛时，也三度打破女子100米短跑的全国纪录。

她在赛后受访时说：“有了这个赛季的成绩后，我对这次东运会充满期待。我真的很高兴能再次参加东运会，这是我第六次参赛了。我知道对手都很强，必须要做到最好，我真的很开心。”

珊蒂在星期一（5月8日）早上的预赛跑出24秒03的成绩，虽然在12名选手中排名第三，但明显她是为了留力给下午的决赛。她在最后几十米放慢速度，不过仍取得该场预赛的第二名。

她说，由于柬埔寨天气炎热，加上只要取得预赛前三名就能晋级决赛，因此她决定在预赛保留体力。“很高兴我在早上保留了体力，因为比赛时间真的很早。”

珊蒂继2015年和去年东运会后，再次夺下这个项目的冠军。去年她在夺冠后激动得泣不成声，不过她这次显然镇静了许多，想必是因为有了之前一系列好成绩所带来的信心。

下来放眼接力赛和100米短跑

珊蒂星期三（10日）还将代表我国参加女子4X100米接力赛，以及星期五（12日）的100米短跑。她在100米项目还未曾赢过东运会金牌，战绩是一银三铜。我国还不曾有过同一名女选手达成包揽100米及200米冠军的壮举，但以她现在的状态，再度写下历史并非不可能。

珊蒂（中）在200米短跑项目以22秒69的成绩摘金，越南的陈氏儿燕（左）与马来西亚的再达杜·胡斯妮亚（右）分别夺得银牌与铜牌。（路透社）

另一名闯入决赛的我国选手陈绪洳（19岁）则在第七跑道跑出24秒03的个人最佳成绩，在八名选手中排名第五。她在早上的预赛中跑出24秒12。

同样是19岁的我国男将李仁也闯入男子200米决赛，跑出21秒48的成绩，取得第五名。他在上午的预赛跑出21秒44，刷新个人最佳成绩。泰国选手索拉奥特以20秒62夺金，越南的银玉义和印度尼西亚的拉鲁则分别摘下银牌和铜牌。在去年异军突起的上届男子100米和200米冠军、泰国选手普里普尔，则在领先时意外抽筋，未能完赛，卫冕失败。

女子5000米决赛方面，我国25岁选手李瑛粧在雨中跑出18分2秒52的成绩，写下个人最佳，在11名选手中排名第六。越南的阮氏莺和范氏红丽包揽这个项目的金银牌，印尼的奥德克卡夺得铜牌。