【东运会】克服酷热不适 我国帆船队三金四银成绩优于四年前

我国帆船队在星期一（5月8日）的柬埔寨东南亚运动会帆船赛事最后一天传来捷报，拿下三金四银的成绩，超越在2019年东运会拿下的一金五银战绩。

柬埔寨西哈努克港炎热的气候为选手造成不小的困扰，我国一些选手也在长达六天的比赛中出现不适的情况，但他们还是出色地完成了任务。

星期一进行的是东运会所有帆船赛的奖牌轮比赛。队中唯一有东运会经验的26岁好手卢军汉在男子标准激光型帆船（ICLA 7）达成三连冠。16岁小将吴启哲也拿下男女混合ILCA 4级（激光4.7级帆船）冠军。

原本落后马国队 谢德斌陈佳敏奖牌轮逆势翻转夺金

在奖牌轮开始前落后马来西亚组合排名第二的我国29人级选手谢德斌（21岁）和陈佳敏（22岁），也成功逆转取胜夺金。

为我国进账四面银牌的则是男子帆板RS:X级项目的选手陈健昇（16岁）、男女混合乐观者型帆船组合谢汉伟（12岁）和杨恒晰（13岁）、风翼水翼（Windfoil iQFOiL）项目的胡瑞哲（17岁），以及女子激光镭射型帆船（ILCA 6）项目的汪祉怡（18岁）。男子帆板RS:One级选手黄忠义（17岁）排名第五，无缘奖牌。

卢军汉在男子标准激光型帆船（ICLA 7）达成三连冠。（新加坡全国奥理会提供）

卢军汉在奖牌轮前的10轮比赛拿了九轮第一，也在奖牌轮顺利率先冲线，以总分14分的巨大优势摘冠。他受访时说，虽然从结果来看似乎轻松，但夺得银牌和铜牌的泰国和马来西亚选手也给予他强大的挑战。不过由于他有东运经验，而对手是初次亮相，因此感觉自己是胜在较有经验。

柬埔寨炎热的天气也给了卢军汉不小挑战。他说自己在岸上会穿着冰外套降温，在水上也不时拿冷水或冰块倒在身上。

谢德斌和陈佳敏获胜后，相拥庆祝。（新加坡全国奥理会提供）

谢德斌和陈佳敏则是在身体不适的情况下上演翻盘好戏。两人在最初的首轮比赛中，在五队中取得第三，更在第四轮遭遇被取消资格的打击（不过最终未被计入总分）。他们在第六轮才获得首胜的情况下，一步一脚印追击。两人在奖牌轮取得第一，最终成绩和马来西亚组合相同，但因他们是在奖牌轮取胜，所以成功摘金。

实际上，两人到奖牌轮比赛结束后都感到有些不适，陈佳敏说：“我一直告诉自己比赛还没结束，虽然我的身体不在最佳状态，但我的精神还是能主导自己的行动，还是能拼尽全力。加上我们有很强的团队支持，大家都互相帮忙。”

吴启哲期待下来能参加今年的亚洲运动会。（新加坡全国奥理会提供）

吴启哲的夺金之路则相对顺遂，他在10轮比赛中得到八轮第一，虽然在奖牌轮拿到第二，但无阻他拿下金牌。他说：“一切都按照我们的计划和策略进行，一开始接连取胜也让我更有信心。下来我将休息一会儿，接着将参加世界锦标赛，也期待能参加9月的亚运会。”

米德蒂奇女子铁人三项赢得铜牌

另外，我国22岁女子铁人三项选手路易莎·米德蒂奇也为我国贡献铜牌，在铁人三项个人赛决赛以1小时7分30秒10完赛，在12名选手中排名第三。21岁的队友刘芝潓则取得第六名，时间是1小时10分17秒60。