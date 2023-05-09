梅西与谢莉安获颁劳伦斯年度最佳男女运动员奖

阿根廷球星梅西与牙买加短跑女将谢莉安，分别获颁劳伦斯年度最佳男女运动员奖。

星期一（5月8日）在法国巴黎举行的劳伦斯世界体育奖（Laureus World Sports Awards）颁奖礼上，阿根廷球员梅西凭借过去一年的精彩表现，第二次获颁劳伦斯年度最佳男运动员奖。他上一次获得该奖项是在2020年。

与此同时，阿根廷男足也同样因为在卡塔尔世界杯赛场上的优异表现，获得年度最佳团队奖。

梅西说：“看看那些在我之前赢得劳伦斯年度最佳运动员奖的传奇人物：舒马赫、伍兹、纳达尔、费德雷尔、博尔特、哈密尔顿、乔科维奇……太令人难以置信了，这是一个多么独特的荣誉。”

获得年度最佳女运动员奖的是牙买加短跑运动员谢莉安，她在去年世界田径锦标赛上获得女子100米短跑金牌。

牙买加短跑女将谢莉安首度获颁劳伦斯年度最佳女运动员奖。（法新社）

谷爱凌获最佳极限运动员奖

中国自由式滑雪运动员谷爱凌凭借北京冬奥会和运动中优异表现，获得年度最佳极限运动员奖。（法新社）

除了年度最佳男女运动员奖项外，获得年度最佳突破奖的是西班牙网球选手阿尔卡拉斯，瑞典足球运动员埃里克森则获得年度最佳复出奖。

中国自由式滑雪运动员谷爱凌也凭借她在北京冬奥会和在这项运动中的优异表现，获得年度最佳极限运动员奖。年度最佳残疾人运动员奖得主是瑞士选手凯瑟琳。

劳伦斯世界体育奖是体坛最具影响力的大奖之一，提名者由全球媒体选出，而获奖者则由劳伦斯世界体育学院的71名成员决定。奖项自2000年设立以来每年颁发一次。