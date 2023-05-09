英超降级区大移位 森林太妃糖登保级区

（伦敦综合电）英格兰超级联赛积分榜降级区出现大移位，“太妃糖”埃弗顿（Everton）与诺丁汉森林（Nottingham Forest）在本地时间星期二（5月9日）凌晨比赛击败布赖顿（Brighton）与南安普敦（Southampton）后，跳离降级区，莱斯特（Leicester）则因为在星期一（8日）晚上不敌富勒姆（Fulham），跌入倒数第三的位置。

有趣的是，这三场比赛都出现异常的高比分战果，富勒姆5比3击败莱斯特，埃弗顿5比1狂胜追求欧战资格的布赖顿，森林队则以4比3力挫同病相怜，同为保级挣扎的南安普敦，可见赛季进入倒数阶段，保级球队都抱着孤注一掷的求胜心态。

经过本轮比赛，森林与埃弗顿分别以33分及32分排在第16与第17的位置，距离降级区内的莱斯特有着三分与两分的距离。

圣徒难逃降级 四队保级与否存悬念

从目前积分榜形势来看，除了累计24分垫居榜末的“圣徒”南安普敦恐难逃降级劫数外，从第16的森林至第19的利兹（Leeds），都还有保级机会，或存在降级风险。这四队之间最多只存在三分的距离。

4比3险胜南安普敦后，森林主帅库珀（Cooper）说：“这是场非常重要的胜利，现在是时候重振旗鼓了。

“像这样的夜晚，如过山车般的跌宕起伏在所难免，不过大家都团结一致，共度艰难。”

埃弗顿主帅戴奇（Dyche）则说，击败布赖顿是保级的重要一步，大家感觉都非常好，士气高昂。

在森林与太妃糖主帅为保级出现曙光受到鼓舞的同时，莱斯特中场麦迪逊（Maddison）则指责球队没有表现出足够的求胜欲望，也没有把基础做好，球队才会跌入降级区。

他说：“这对我们来说是非常重要的一场比赛，但我们却没有做好准备。我们没有表现出足够的求胜欲要赢下这场比赛，我们必须把基本功做得更好。

“我们不能这样防守，这也是为什么我们会沦落到现在的排名。这不只是防守的责任，而是整支球队。球队的防守要做到滴水不漏，中前场方面也得做到这点。”