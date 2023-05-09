NBA湖人力挫勇士 詹姆斯：沃克是制胜关键

（洛杉矶综合电）凭借沃克（Walker）末节的出色发挥，洛杉矶湖人（LA Lakers）星期二（5月9日）在主场的西岸季后赛第四场半决赛104比101力挫金州勇士（Golden State Warriors），系列赛总比分来到3比1，率先抢到赛点。

此役开局两队就形成胶着之势，湖人49比52落后三分进入下半场。第三节湖人开局依靠一波10比0的攻势将比分反超，但不甘示弱的勇士同样回敬一波16比2得分潮，建立起12分的领先优势。末节，沃克神兵天降帮助湖人成功追分，勇士则连续犯错，最后时刻柯里（Curry）两记投篮未果，错失绝杀。最终湖人取胜。

此役替补上场的沃克得到15分，且全部来自第四节。詹姆斯（James）贡献27分和10个篮板，戴维斯（Davis）同样交出23分和15个篮板两双数据。勇士方面，柯里空砍31分、10个篮板和14次助攻，外加三次抢断。克莱·汤普森（Klay Thompson）此役发挥欠佳，出战41分钟仅得到九分和五个篮板。

勇士主力柯里（左）在戴维斯面前出手投篮。（法新社）

东岸半决赛 热浪主场胜尼克斯

热浪前锋巴特勒（左）带球突破。（路透社）

谈及沃克本场比赛的表现，詹姆斯说：“我一直对他说，‘沃克，你随时准备好，某一时刻我们会需要你的。

“对于他这样年轻的球员来说，他有专业精神。当轮到他上场时，他能挺身而出，做好准备。没有朗尼·沃克，我们今晚赢不了这场比赛，这是肯定的。”

现年24岁的沃克说：“感谢上帝，我得到了上场比赛的机会。我夜以继日地去健身房，每个人都告诉我要做好准备，包括詹姆斯、教练，所有人。所以当我名字被叫到的时候，我迫不及待想要表现自己。”

星期二的另一场东岸季后赛半决赛上，迈阿密热浪（Miami Heat）主场109比101击败纽约尼克斯（New York Knicks），同样建立3比1的大比分优势。