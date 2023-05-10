【东运会】乒乓女队遭马国击退 我国男队两战全胜

柬埔寨东南亚运动会乒乓项目星期二（5月9日）开打，我国男女队在小组赛一日双赛，男队两战全胜，在星期三（5月10日）只要战胜菲律宾就能以小组第一晋级半决赛。女队战胜东道主柬埔寨后惨遭马来西亚0比3毒手，取得一胜一负，恐怕只能以副盟出线，将硬碰上届冠军泰国。

与共运会双打赛不同 东运会团体赛全是单打

新加坡乒乓男队在上午的B组小组赛首轮中3比0轻取实力一般的老挝，冯耀恩、郭勇、周哲宇先后上阵，皆以3比0完胜对手。女队的曾尖、周靖祎、王歆茹也不失一局，在下午的B组小组赛3比0拿下东道主柬埔寨。

男队的小组里共有四队，女队的则只有三队。两队的第二轮比赛对手，是去年同组的邻国马来西亚，男队去年在东运会和马国交手时以3比0取胜，女队则拿下3比1的胜利。女队同时也在共运会决赛和马国交手，以3比0胜出。

不过和共运会有双打比赛不同，东运会团体赛都是单打。虽然男队同样3比0拿下马来西亚，但我国女队完全陷入苦战。

周靖祎与马国可人交锋64分钟

率先上阵的周靖祎对垒马来西亚的可人，一开始就上演鏖战。两人从8比8开始就互不相让，一直打到最后由周靖祎先声夺人，以18比16这个几乎是羽毛球比分的成绩取胜。

不过周靖祎没能延续势头，第二局8比11落败。周靖祎接着以11比9取胜，可人再以15比13扳平。双方来到关键的第五局，周靖祎开场就0比4落后，最后以6比11输掉，2比3落败，结束这场约64分钟长的首场交锋。

随后曾尖上阵对垒马国削球手郑丽贤，不擅面对削球手的曾尖在先以10比12丢掉一局的情况下连追两盘（11比8、11比9），但郑丽贤在下来两局势如破竹，以11比4、11比3胜出，为马国拿下第二分。

曾尖（红衣）不敌近来表现出色的郑丽贤，让我国大比分0比2落后。（李冠卫摄）

背水一战的王歆茹下来对上郑爱欣，前两局都10比12告负。在无路可退的情况下，王歆茹以11比7扳回一城，但对手再也没有给她机会，以11比9写下大胜。

马来西亚星期三早上将在最后一场小组赛对垒柬埔寨，胜利不是问题，而率先完成两场小组赛的我国女队相信只能以副盟出线，在下午的半决赛硬碰A组第一的泰国。我国去年在东运会决赛0比3不敌对手摘银。

井浚泓：球员太想赢 所以放不开

对于这场败仗，女队主帅井浚泓受访时说：“马来西亚队的实力都很平均，球员之间打了很多次，大家都互有胜负，甚至可说我们处于下风。”

“我们的球员可能太想赢了，所以在场上放不开，反观马来西亚拼我们比较凶，出手各方面和战术运用比较果断和坚定。我们的几名资深队员可能给自己背了不必要的包袱。对泰国肯定也是下风球，最重要的，我们还是要调整心态，去拼对方。”