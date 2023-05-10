76人客场压倒凯尔特人 约基奇三双助金块浇灭太阳

（洛杉矶法新电）费城76人（Philadelphia 76ers）在星期三（5月10日）的美国职业篮球联赛（NBA）季后赛击败波士顿凯尔特人（Boston Celtics），抢到东岸半决赛的赛点。丹佛金块（Denver Nuggets）则轻取菲尼克斯太阳（Phoenix Suns），朝西岸决赛迈进一步。

本赛季NBA常规赛最有价值球员恩比德（Embiid）取得全队最高的33分，带领另外四名队友得分上双，协助76人在客场以115比103力压凯尔特人。恩比德的队友马克西（Maxey）取得30分，包括投进六个三分球，而控卫哈登（Harden）也贡献17分、10次助攻和八个篮板。

76人主帅里弗斯（Rivers）赛后受访时对全队表现感到满意，但他特别点名赞赏哈登，“我认为詹姆斯（哈登）今晚简直是个魔术师，他的表现太完美了。他一开始就展示侵略性，该强硬的时候就强硬，然后也让大家发挥团队战斗精神。”

76人取得3比2的大比分领先优势。他们如果星期五（12日）在费城主场取胜，就能昂首步入东岸决赛。

约基奇拿下三双 助金块主场击败太阳

金块主将约基奇在对垒太阳的胜仗中取得三双数据。（路透社）

在同一天举行的西岸半决赛中，首号种子球队金块在主场以118比102击败太阳，同样取得3比2的大比分领先优势。

金块主将约基奇（Jokic）拿下29分、13个篮板、12次助攻的三双数据，队友波特（Porter）也贡献19分，包括投进五个三分球。太阳两名球星布克（Booker）和杜兰特（Durant）则分别拿下28分和26分。

金块主帅马龙（Malone）赛后表示，球队取得压倒性胜利，主要归功于防守表现，“我们在菲尼克斯输掉的两场赛事中完全没有防守。当我们不跑动时，我们都不在防守，就像无头苍蝇般。我们若要在第六场获胜晋级，就必须做好这一点。”