【东运会】我国男女羽球团体赛止步四强 收获铜牌

新加坡羽毛球队无缘在柬埔寨东南亚运动会团体赛取得比上届更好的成绩，星期三（5月10日）在男团和女团赛均以1比3止步四强，收获铜牌。

在男女团体赛半决赛中，我国次号男单郑加恒和头号女单杨佳敏是唯一贡献分数的。

在对垒印度尼西亚的男团半决赛中，世界排名第四的新加坡头号男单骆建佑率先出场，以21比10拿下首局后，接下来两局被世界排名第19的奇科以21比7、24比22逆转。

一段时间没搭档的许永凯／骆建贤此役再度合体，世界排名滑落到第61的他们对垒2022年全英赛冠军得主、世界第14的肖希布与巴加斯有精彩表现，第二局在大比分落后的情况下缩小比分，不过印尼男双的表现更胜一筹，以21比15、21比17胜出。至此，我国大比分0比2落后。

接下来出场的郑加恒世界排名第86，他与世界排名第59的克里斯蒂安交手时首局15比21落败，后两局以21比12、21比14完成逆袭，将大比分改写至1比2，为我国保留晋级希望。

进入第二男双的对决，世界排名第155的我国新组合倪祖杰／吴忠汉展现出顽强斗志，一度使世界排名第33的普拉穆迪亚／耶烈米亚陷入苦战，不过经验更丰富的印尼组合还是以21比18、21比16获胜。

对于球队0比2落后，背水一战的郑加恒放手一搏取得胜利，他告诉《联合早报》：“我在这场比赛全力以赴，没有去想输赢，因为如果我抱着球队已以0比2落后的心态上场会很有压力，可能就会输掉了。”

首局输球后，郑加恒在次局和决胜局做了战术调整。他说：“我的对手进攻能力很好，在抢网进攻上很出色，所以才输掉第一局。第二和第三局我找机会反攻，然后在网前多一点主动，这是致胜的关键。”

我国头号女单杨佳敏报了去年东运会不敌之仇。（黄靖安／新加坡全国奥理会提供）

我国女队不敌泰国

另一方面，新加坡在女团半决赛1比3不敌强敌泰国。泰国女队此役志在守住冠军，尽管与苏迪曼杯混合团体赛撞期，他们的第一和第二女双依旧前来柬埔寨，结束星期四（11日）的决赛后才飞往中国参加苏迪曼杯赛。

泰国排名最靠前的三位女单没有参赛，由世界排名第23的猜万和第24的素尼达领衔出战。新加坡本场比赛的代表世界排名全都低于泰国，不过世界排名第34的杨佳敏首战表现令人惊喜，以21比15、21比6击败猜万，报了去年河内东运会的不敌之仇，为团队赢下一分。

接下来出场的我国双打和单打均无缘胜利，世界排名第20的金羽佳／黄嘉盈21比12、9比21、14比21被世界排名第九的宗功攀／拉温达逆转，世界排名第75的努尔因斯利亚11比21比、8比21不敌素尼达，首次出战的我国新秀王晓恩／黎沂婷则6比21、7比21败给世界排名第12的伦塔卡恩／本雅帕。

泰国女队接下来将在决赛与印尼争冠，印尼男队则决战马来西亚。

东运会团体赛不设铜牌战，因此止步四强的新加坡男女队都获得铜牌。