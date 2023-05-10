【东运会】我国台球好手叶浚惟获个人首枚银牌

新加坡台球好手叶浚惟收获个人东运会首枚银牌，首次出战的《无畏契约》电竞队也成功闯入决赛，将为我国至少带回一枚银牌。

在星期三（5月10日）进行的柬埔寨东运会男子九号台球比赛中，叶浚惟在半决赛以9比4战胜越南选手文灵达，首度闯入东运会该项目的决赛。然而在决赛赛场上，叶浚惟遇到头号夺冠热门、来自缅甸的杨绍杰的阻挠，最终3比9败下阵来。

杨绍杰也是2019年东运会该项目的冠军。

前世界排名第一的叶浚惟在去年河内东运会男子九号台球个人赛半决赛中，不敌菲律宾选手比亚多，获得铜牌。虽然这次仍无缘夺冠，但能够收获一枚银牌，也算是有了新的突破。

他在赛后受访时口气略显无奈地说：“参加这场比赛前，我已经做好充足的准备，因为我知道他（杨绍杰）很出名，而且技术娴熟。但是我在场上的运气不佳，我找不到办法。”

首次组队出战《无畏契约》 我国战胜越南进决赛

电竞方面，首次组队代表我国出战《无畏契约》（Valorant）的战队闯过越南这一关，进入决赛，至截稿时间，我国战队仍在与印度尼西亚战队较量。这也意味着我国在这项赛事中，至少能收获一枚银牌。

这支由苏振恒、吴政唯、杨俊霆、陈颖元、陈凯文和叶耀荣组成的《无畏契约》电竞战队今年初刚刚成立，并没有太多大赛经验，本届东运会还是这六人首次联手作战，表现令人激赏。

吴政唯在决赛前受访时说：“坦白说，这是我们第一次出战东运会，一开始的设想是能取得前三名就已经很不错了。没想到我们能为新加坡至少带回一枚银牌，我们很自豪。”

两拳击手一女子武术队 为我国夺铜牌

拳击赛方面，我国选手陈俊杰在男子67公斤级半决赛中，1比4不敌菲律宾选手诺兰，止步四强，收获铜牌。我国另一名选手丹尼斯同样在男子80公斤级半决赛中不敌泰国的维尔潘，收获铜牌。

武术赛也在东运会掀开战幕，我国选手王瓅苓、罗芝宁和陈子怡在女子对练项目决赛中取得9.393分，在六支队伍中排名第三，获得铜牌。

高尔夫球赛星期三结束了个人赛的争夺，我国共派出四名选手参加男子个人赛项目，以及三名选手参加女子个人赛项目，结果颗粒无收。我国球员在男子组的最好成绩是洪孙达的第八名，女子组最好成绩则是爱丽莎的第七名。