我国泳队单日五金闪耀柬埔寨 张正伟林香杞落寞结束东运之旅

我国在第五个游泳比赛日以19枚金牌继续领先游泳奖牌榜，且看最后一天能否超越23金的史上最佳成绩。

在主攻项目与金牌失之交臂后，我国泳将林香杞和张正伟在柬埔寨东南亚运动会非常失落，不过他们坚信自己会以更强大的姿态回归。

在星期三（5月10日）进行的东运会游泳比赛中，我国泳队在七场金牌战豪取其中五枚金牌，并刷新两项大会纪录。不过，男子50米蝶泳和女子50米自由泳的赛后采访区却让人感触颇多，深深体会到竞技体育的残酷。

25岁的张正伟上届打破男子50米蝶泳大会纪录（23秒04）夺冠，后来在去年7月的伯明翰共和联邦运动会勇夺该项目银牌，他的最佳成绩也一度排名世界前五。不过，在柬埔寨东运会上他却屡屡错失个人项目金牌，50米自由泳不敌队友陈永进，100米蝶泳败给队友柯正文。今天在自己最拿手的50米蝶泳项目也输给了队友李君杰。

李君杰以23秒45夺冠，张正伟则以23秒67排名第二。不得不提的是，这是李君杰运动生涯的首枚东运会个人项目金牌，他之前的个人最好成绩是河内东运会的银牌，当时他在这个项目不敌张正伟。

落败的张正伟在采访区强忍着泪水说道：“我很失望。我会将这当作一次经验，我会回来的。对我而言这是个非常让人失望的东运会，但我有两条路，一是放弃，另一是吸取经验，我学到了。”

将满31岁的我国名将柯婷文在女子50米自由泳，以缔造新大会纪录的成绩（25秒04）夺冠，首次在这个项目登上最高领奖台。上届获得银牌的队友林香杞这次依然屈居亚军，成绩为25秒16。30岁的林香杞曾是这个项目的霸主，在2009年至2019年连续六届东运会称霸，不过在2022年被泰国泳手甄吉拉终结连胜纪录。

尽管无缘赢得50米自由泳金牌，我国泳手林香杞（左）仍很高兴队友柯婷文做到了。（李冠卫摄）

时隔一年再战，林香杞仍与金牌无缘，不过至少游出比上届（25秒39）更快的成绩。她说：“去年对我来说是很艰难的一年，遇到很多挑战。我很高兴我能回归，并游得比去年好。”

林香杞和张正伟去年与约瑟林陷入大麻风波，本届东运会约瑟林没有参赛。

第九次征战东运会的林香杞继续说：“不管你的成绩落后第一名多少，就算是0.01秒，第二名就是第二名。我很失望，因为2009年到2019年我取得六连冠，这对我来说意义深重，这肯定不是我想要的成绩。同时，我也为婷文感到高兴，能助新加坡拿回金牌。”

被现场媒体问及是否有可能再战2025年泰国东运会时，林香杞语带保留：“我能确定的是，我会参加今年的亚运会，会努力达到明年巴黎奥运会资格。”

沈恩夷再刷新大会纪录

我国“蛙后“沈恩夷继续进账金牌，她携队友徐汶仪征战女子200米蛙泳，最终以2分28秒49获得金牌，并缔造大会纪录、全国纪录和个人最佳成绩。徐汶仪则以2分32秒60收下铜牌，获得第二名的是泰国泳手皮昂卡万。

这是沈恩夷本届赛事获赢得的第三枚金牌和创下的第二个大会纪录，她日前斩获了100米蛙泳和200米混合泳冠军。

在最后进行的两场接力赛中，新加坡均赢得金牌。颜欣慧、林乙暄、曾子怡和柯婷文在女子4X200米自由泳接力赛以8分12秒80的绝对优势，战胜泰国（8分17秒95）夺金。

由陈永进、蔡亦首、李君杰和柯正文组成的队伍，则在男子4X100米自由泳接力赛以3分17秒35站上最高领奖台，力压游出3分20秒61的马来西亚队。

我国在男子200米蛙泳无缘金牌，马哈比尔和上届冠军洪玮分别以2分13秒95和2分14秒30的成绩，排名第二和第三。越南泳将范清宝以2分11秒45夺冠，并改写洪玮去年缔造的大会纪录（2分11秒93）。

男子200米仰泳是我国当天唯一没有奖牌入账的项目，陈恩以2分04秒25排名第七。

新加坡在本届东运会游泳项目至今已获得19枚金牌。星期四（11日）是游泳的最后一个比赛日，我国再取多两枚金牌将追平2022年河内东运会的21金成绩，且看他们能否超越史上最佳成绩（23金）。当天的看点是柯家两姐妹柯婷文和柯敬文在女子50米蝶泳的较量，还有柯正文能否助新加坡重夺男子200米蝶泳金牌。