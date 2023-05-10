【东运会】我国乒乓男队甜蜜复仇进决赛 女队止步半决赛

新加坡乒乓球男队在星期三（5月10日）的柬埔寨东运会团体半决赛上演甜蜜复仇，女队则再次遭遇泰国队的毒手，无缘决赛。

我国男女队可谓风水轮流转，男队在上届河内东运会1比3不敌泰国，止步半决赛，这次则在同一阶段以3比0击败对手，杀入决赛，即将在星期四（11日）下午与越南或马来西亚之间的胜者争冠。

女队上届虽闯入决赛，但最终0比3败给泰国，以致十连冠梦碎。本届赛事，她们因为在第二场小组赛意外败给马来西亚而提前在半决赛与泰国交手，结果同样吃下0比3的败仗。

和上届一样，周靖祎为新加坡女队打头阵，对垒泰国“一姐”苏塔西妮。尽管她这次成功从对手身上刮走一局，但最终还是1比3俯首称臣。

曾尖接着上场大战上届女单冠军奥拉万，同样1比3败北。

新加坡女队本届的第三单打从去年的王歆茹换成魏睿萱，不过依然不是金妮帕的对手，0比3告负。

随着这场失利，新加坡女队与越南共享铜牌。

井浚泓：泰国实力明显较强 我国女队共享铜牌不意外

针对这样的成绩，新加坡乒乓球女队主教练井浚泓在受访时说：“其实本届共享铜牌是赛前可预料到的，因为除了泰国实力明显较强外，我们和马来西亚、越南的实力都差不多，一旦某环节没处理好，可能整个团体就输掉了，所以在昨天的小组赛输给马来西亚后，也注定了我们半决赛得提前与泰国相遇。”

“在这场对垒泰国的比赛中，球员们表现出十足的拼劲，但光有拼劲、没有实力做基础还是不够的。我们还有许多不足的地方须改善。”

男队则在半决赛中上演了精彩一战，周哲宇在先丢一局的劣势下以3比1上演大翻盘。冯耀恩接着上场同样表现出顽强的斗志，前两局都在落后的情况下后来居上，最终以3比0告捷。

接下来本该轮到郭勇上场，但泰国队的第三单打却因食物中毒退赛，直接把新加坡送入决赛。