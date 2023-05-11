【东运会】罕见双并列 洪晨翔跨栏与泰夺金 男接力与马国摘铜

洪晨翔原本以0.002秒之差和金牌失之交臂，但经田径总会上诉后，成功使他和在泰国的训练搭档纳塔彭一起夺冠。

“如果能得金牌是‘锦上添花‘，但我们先要有‘锦’，下来才能谈‘花’。”我国跨栏好手洪晨翔原本距离东运会金牌只有千分之二秒的差距，虽然他已经很满意，但没想到在三个小时后，我国上诉得直。他的银牌“升级”为金牌，真正达到“锦上添花”，成为我国自1967年以来首位男子跨栏110米东运会金牌得主。

更难能可贵的是，和他一起赢得金牌的是他的泰国好友及训练搭档纳塔彭。根据最终成绩，两人同样以13秒831冲线，共享金牌，可说是相当罕见。洪晨翔也继两个星期前的新加坡田径公开赛后，第12度刷新这个项目的全国纪录。他的旧纪录时间是13秒89。

照相判断有疑点

洪晨翔：上诉成功花更香

在这场于新加坡时间星期三（5月10日）傍晚5点15分进行的比赛中，28岁的洪晨翔和25岁的纳塔彭基本同时冲线。赛会无法第一时间给出成绩，花了约10分钟通过照相判断，最终得出纳塔彭的时间是13秒832，而洪晨翔则仅以0.002秒之差，取得银牌。

洪晨翔（中）和纳塔彭（左）冲线时难分高下，夺得铜牌的菲律宾选手（右）最后成绩也只比他们慢0.024秒。（李冠卫摄）

新加坡田径队领队沙林德兰说，他们对这个判决提出抗议。“根据我们拍到的画面和视频，两人基本上很接近，所以我们在比赛结束后30分钟内就提出上诉，要求查看终点摄影照片。”

他说，裁判一开始坚持己见，但他们对照片结果并不信服，于是向赛会上诉陪审团进一步上诉。陪审团最后也认为选手冲线一瞬间的躯干前后顺序存在疑问，最后决定判两人共享金牌。

而田径队的这个举动，洪晨翔一开始并不知情，他是在完成药检后才得知。在奖牌“升级”后，洪晨翔说：“我本来就已经对我的个人最佳和全国纪录很满意了。我之前说过赢得金牌是锦上添花，当我知道是如此后，我当然更开心，一切都完整了，花也更香了。”

“为我国拿下金牌的感觉非常特别，我很期待隔天（11日）颁奖典礼上国歌奏响的时候。”

和泰冠军一起训练成好友

洪晨翔（左）和纳塔彭（右）在赛后，身披国旗庆祝。（路透社）

值得一提的是，洪晨翔去年在东运会的这个项目赢得银牌，而纳塔彭夺铜。两人今年3月和4月在曼谷进行了集训营，并成为好友，互相鞭策，一起进步，这次将一起站在最高的领奖台上。

洪晨翔说：“在成绩出炉后不久，我们就见面相互问候。大家都为彼此感到开心，我们之间没有竞争。”

和马国并列

男接力队连续两届摘铜

当天成绩并列的比赛不只有这一场，由李仁、马克·路易斯、蔡瀚伟和何安恒组成的我国4X100米接力赛男队在决赛中跑出39秒36的成绩，和邻国马来西亚一样并列第三，连续两年摘下铜牌。

蔡瀚伟（左起）、何安恒、李仁和马克·路易斯，为我国赢得男子4X100米接力赛铜牌。（新加坡全国奥理会提供）

和跨栏比赛一样，比赛成绩迟迟未出，让选手们在场焦急等待。当大荧幕揭晓成绩时，两国队员也相互祝贺。

马克·路易斯说：“和去年相比我们取得了一个更好的成绩，这是我们今年的首场比赛，有所进步，所以是好的开始。”

蔡瀚伟说：“为了参加东运会，我们牺牲了很多，学业、工作等，但我们对今天的表现感到骄傲。”

由珊蒂、吴思惠、陈绪洳、罗克珊组成的我国女队，则在女子4X100米接力赛跑出45秒16的成绩，在六队里排名第四，无缘奖牌。