【东运会】法汉降量级夺金 我国马来武术队两金收官

我国马来武术四届世界冠军法汉星期三（5月10日）傍晚在柬埔寨东南亚运动会男子对打I级（85至90公斤）决赛，以42比11战胜马来西亚对手罗比亚，为马来武术队赢得本届第二枚金牌。此外，我国马来武术选手当天也为我国进账另外三枚银牌和一枚铜牌。

25岁的法汉是上届东运会马来武术男子对打级90至95公斤的冠军，不过这次没有这个量级的赛事。他降了一个量级比赛，依旧击败来自马来西亚的对手罗比亚成功称霸。

他赛后受访谈到决赛的战况时说：“我的教练并没有为我定战略，他只是说相信我想做的一切，并建议我临场发挥。我其实在第一回合已经大致找到（对手的）弱点，但我选择静待时机，不让对方太早摸清我的打法，因此不计较首两回合比分咬得比较紧。最后一回合是发动攻势最佳时机，所以我就将自己的战力提升到另一个层面。”

法汉对这回参加不同级别的项目回应说：“过去赢得不少大赛，上届东运也赢得金牌，很多人对我寄予厚望，但无论参加哪个级别的比赛，我都期望取得胜利，这是我对自己的期望。”

我国同日还有三位马来武术选手亮相决赛，但他们都不敌对手，共为我国增添三枚银牌。他们分别是参加女子对打A级（45至50公斤）的18岁小将纳德拉、17岁的男子对打H级（80至85公斤）选手诺沙法雷克和男子对打G级（75至80公斤）的27岁选手菲道斯。

菲道斯是法汉的哥哥，他去年同样闯入这个量级的决赛，但因为在半决赛被对手恶意拳击受伤，退出决赛获得银牌，让越南对手阮晋创不战而胜夺金。两人这次在决赛正式交锋，但菲道斯以-2比26落败，无缘和弟弟一起夺冠。

17岁的达尼则在男子对打45公斤以下级赛事半决赛落败，拿下一铜。

本届马来武术赛事已经结束，我国一共获得二金三银五铜，在马来武术奖牌榜排名第四。