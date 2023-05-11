【东运会】武术摘两金 林思韦王瓅苓男女刀棍术夺冠

在角逐柬埔寨东南亚运动会前，我国武术选手王瓅苓差点因术后休养而错过东运会选拔赛。不过她及时恢复，并在本届东运会克服了心理压力，成功卫冕女子刀棍术金牌。

这场决赛在星期四（5月11日）进行，王瓅苓在刀术表现优异，经过前一日的棍术成绩相加后，最终以总分19.206分排名第一，队友陈子怡以19.043分排名第二。

王瓅苓（右）和队友陈子怡包揽金银牌。（李冠卫摄）

王瓅苓赛后受访时说：“没有想到可以再次获得这枚金牌，今年的对手和去年一样，他们都进步了很多，担心自己卫冕失败。我告诉自己要拿出最好的表现，很开心能让裁判觉得我的表现是全场最好的。

“来这里之前我遇到很多问题，今年特别不顺，我在1月还动了手术，能来到这里并成功卫冕，我感到很开心。”

这名在新加坡国立大学法律系就读的大学生说，去年以棍术第三的成绩角逐刀术，是以追逐者的身份去争金，但今年却是以棍术第一的成绩保持领先放眼金牌，面对其他竞争者，格外有压力。

在参加本届东运会前，20岁的王瓅苓动了子宫手术被迫休养三个星期，期间还错过我国武总的选拔赛，不过幸好她还是及时赶上，并卫冕了冠军。

新加坡在武术比赛第二日赢得两枚金牌，除了王瓅苓，第五次参加东运会的林思韦时隔六年再度夺冠，以19.386分获得男子刀棍术冠军。

第五次征战东运会的林思韦时隔六年再度夺冠。（李冠卫摄）

林思韦首次赢得刀棍金牌是在2017年的吉隆坡东运会，后来他在2019年菲律宾东运会和2022年越南河内东运会都获得银牌成绩。

他说：“当时看到分数的时候，我不知道自己拿了第几，下场后才知道我拿了第一。我一直希望自己能拿东运会金牌，如果没有，前三名是一定要的。很开心能帮新加坡拿到奖牌。”

出发前，林思韦的目标是至少一枚金牌，如今已达成目标，他在星期五（12日）进行的长拳项目时不会感到额外轻松或紧张，会以平常心将自己最好的表现展现出来。

如此一来，我国武术队在本届东运会目前获得二金一银一铜成绩，已追平上届金牌数。星期五将进行男女长拳项目，王瓅苓希望能取得比上届更好的成绩，且看林思韦能否自2017年后再度赢得男子长拳金牌。